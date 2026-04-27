La caccia in Africa è un’attività praticata in alcune aree da cacciatori facoltosi, ma rimane al centro di forti controversie per il suo impatto sulla fauna e i rischi connessi. In un recente episodio, un milionario è stato calpestato a morte durante una spedizione, evidenziando ancora una volta la pericolosità di queste esperienze a stretto contatto con animali come gli elefanti in ambienti incontaminati.

Incidente fatale nella foresta del Gabon: milionario travolto e calpestato a morte da un branco di eleganti

Come riportato da Repubblica, Ernie Dosio, 75 anni, imprenditore californiano del settore vitivinicolo originario di Lodi, ha perso la vita durante una spedizione di caccia in Africa. L’uomo, proprietario della Pacific AgriLands Inc con sede a Modesto—azienda che gestisce circa 12.000 acri di vigneti e fornisce servizi e attrezzature ai produttori di vino—si trovava nella foresta di Lope-Okanda, in Gabon, per una battuta di caccia al duiker dal dorso giallo, una specie di antilope.

Durante l’escursione, Dosio e la sua guida si sarebbero imbattuti improvvisamente in un gruppo composto da cinque elefantesse con un cucciolo. Gli animali, inizialmente a circa 137 metri, si sarebbero avvicinati fino a 23 metri, reagendo con due successive cariche. Nel tentativo di mettersi in salvo, il gruppo avrebbe cercato di allontanarsi, ma la situazione è rapidamente degenerata.

Una delle guide è rimasta gravemente ferita e un altro cacciatore ha provato a proteggere Dosio dietro un albero, senza successo: un elefante lo ha colpito mortalmente con una zanna. La società organizzatrice del safari, Collect Africa, ha confermato il decesso, mentre le autorità consolari statunitensi stanno coordinando il rimpatrio della salma in California.

“Era a caccia”. Milionario travolto e calpestato a morte da un branco di eleganti: cosa è successo

Secondo Dax McCarty, responsabile delle operazioni di caccia della Wagonhound Outfitters e amico della vittima, gli elefanti avrebbero reagito dopo essersi sentiti sorpresi dalla presenza dei cacciatori. Lo stesso ha raccontato che il gruppo avrebbe tentato inizialmente di allontanarsi prima dell’attacco. Dosio era noto per la sua lunga attività venatoria; nel corso degli anni aveva accumulato una vasta collezione di trofei, inclusi leoni ed elefanti. Un conoscente, citato dal Daily Mail, ha ricordato che cacciava fin da giovane e che le sue attività erano considerate legali e inquadrate in pratiche di “conservazione tramite abbattimento controllato”.

Il Gabon, dove si è verificata la tragedia, ospita una delle più grandi popolazioni di elefanti di foresta africani, specie classificata come in grave pericolo di estinzione, con decine di migliaia di esemplari che rappresentano una quota significativa del totale globale. La caccia ai trofei, un’industria multimilionaria diffusa in diverse aree dell’Africa, continua a generare forti dibattiti internazionali. Negli Stati Uniti, ad esempio, il tema ha avuto anche riflessi politici, con iniziative come il consiglio consultivo sulla fauna selvatica istituito durante la presidenza Trump e poi sciolto nel 2020.