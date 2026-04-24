GF Vip, Marco Berry e Alessandra Mussolini: chi rischia il televoto secondo i sondaggi

GF Vip sempre più teso: nomination tra confessionale e voto pubblico, sfida aperta tra Marco Berry e Alessandra Mussolini.

Il televoto del GF Vip entra in una fase sempre più delicata, con dinamiche interne alla Casa che si fanno più tese e imprevedibili. Tra nomination strategiche e contrasti personali, i nomi di Alessandra Mussolini e Marco Berry emergono nel quadro delle recenti scelte, contribuendo a rendere l’esito della prossima eliminazione particolarmente incerto.

Nomination e dinamiche nella Casa del GF Vip

Durante la puntata, il meccanismo delle nomination è stato influenzato direttamente da Antonella Elia, prima finalista, che ha stabilito in che modo i concorrenti avrebbero dovuto esprimere il proprio voto. In particolare, ha deciso chi avrebbe nominato in confessionale e chi invece in modo pubblico nella “stanza Nuvola”, rendendo le scelte più esposte e aumentando la pressione tra i gieffini.

Adriana Volpe ha nominato Marco Berry in modo diretto. Francesca Manzini ha invece fatto il nome di Alessandra Mussolini, criticandone alcuni comportamenti ritenuti poco empatici. Dal confessionale, Renato Biancardi ha espresso la sua preferenza contro Alessandra, accusandola di poca trasparenza e di atteggiamenti strategici. Anche Raimondo Todaro ha votato per lei, spiegando di non condividere alcuni suoi comportamenti, pur con qualche esitazione iniziale.

Nella “stanza Nuvola”, dove le nomination sono state pubbliche, Alessandra Mussolini ha ricambiato su Marco Berry facendo riferimento a commenti considerati inopportuni prima di una sua esibizione con Paola Caruso. Berry, a sua volta, ha nominato Alessandra dichiarando di aver cambiato opinione e auspicando maggiore sensibilità nei suoi confronti. Tra le altre scelte, Raul Dumitras ha votato Lucia Ilardo accusandola di rifugiarsi troppo nelle dinamiche sentimentali, mentre Lucia ha ricambiato su Raimondo Todaro. Antonella Elia ha nominato Marco Berry definendolo una delusione. Infine, Paola Caruso, ha espresso la sua nomination contro Lucia Ilardo dal confessionale.

GF Vip, Marco Berry e Alessandra Mussolini: chi rischia il televoto secondo i sondaggi

L’ultima sessione di televoto del GF Vip ha premiato Adriana Volpe, che ha ottenuto l’immunità. All’estremo opposto, Paola Caruso ha raccolto solo il 9% delle preferenze del pubblico: isolata nel monolocale, questa sera finirà automaticamente tra i nominati. Nell’undicesima puntata andata in onda mercoledì su Canale 5, i concorrenti più votati sono stati Alessandra Mussolini e Marco Berry. Tra i due, chi riceverà meno consensi nel prossimo televoto finirà al centro di una sfida a eliminazione.

Secondo le rilevazioni provenienti da sondaggi online, forum e community dedicate al reality, Alessandra risulterebbe in una posizione più solida, con percentuali comprese tra il 59% e il 71%. Marco Berry, invece, si collocherebbe dietro con un gradimento oscillante tra il 29% e il 41%. Se questi dati fossero confermati dal voto ufficiale, Berry non verrebbe eliminato ma si ritroverebbe nuovamente a rischio insieme a Paola Caruso e agli altri nominati delle prossime tornate.