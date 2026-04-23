Questa mattina tutti i concorrenti rimasti nella casa del Grande Fratello Vip 2026 sono stati convocati in salone per una comunicazione ufficiale. A leggerla è stato Renato Biancardi.

Grande Fratello Vip 2026: comunicato ufficiale

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026, ricca di emozioni e colpi di scena, come la finta eliminazione di Paola Caruso, che ora si trova isolata in un monolocale con gli altri concorrenti che pensano che sia stata eliminata.

Il percorso verso la finale è sempre più incerto, chi ce la farà? Intanto, questa mattina, tutti i gieffini sono stati convocati in salone per una comunicazione ufficiale. Incaricato di leggerla Renato Biancardi. Ecco cosa conteneva.

Gf Vip 2026, comunicato ufficiale: “Concorrenti, siete pronti a…”

Come visto questa mattina i concorrenti rimasti nella casa del Grande Fratello Vip 2026 sono stati convocati in salone per una comunicazione ufficiale, che è stata letta da Renato Biancardi: “concorrenti, siete pronti a decidere chi vi farà la spesa questa settimana? Ascoltate bene le presentazioni dei tre personal shopper e scegliete con attenzione”.

Ci sono Livia, 29 anni, avvocato, Roberto, 71 anni, appassionato del GF Vip e Antonio, 31 anni, personal trainer. Per alzata di mano vince Roberto. A sorpresa viene mandata una clip col nuovo personal shopper Roberto, che dice: “So quali sono i vostri piatti preferiti e quelli che vi vengono meglio. Vi comprerò tutti gli ingredienti per prepararli.”