Una puntata quella di ieri sera ricca di sorprese e colpi di scena: ecco cosa è successo all'ex Bonas.

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip 2026, che ha riservato un colpo di scena finale. Protagonista Paola Caruso. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip 2026: Paola Caruso eliminata?

Una puntata davvero ricca di colpi di scena quella di ieri sera, 22 aprile 2026, del Grande Fratello Vip.

Nella precedente diretta Ilary Blasi aveva aperto il televoto, con in nomination Alessandra Mussolini, Paola Caruso e Adriana Volpe. La meno votata dal pubblico è stata l’ex Bonas di “Avanti un altro“, che ha quindi abbandonato la casa mostrando grande delusione: “Non mi aspettavo di uscire, non sono stata capita, non ho giocato, non ho fatto la falsa e la pazza.

Rimorsi non ne ho.” Ma attenzione, Paola è stata davvero eliminata dal GF Vip?

Grande Fratello Vip, Paola Caruso è uscita dalla Casa? Il colpo di scena in studio

Paola Caruso è stata davvero eliminata dal Grande Fratello Vip 2026? I concorrenti rimasti ne sono convinti ma, in realtà, c’è stato un incredibile colpo di scena.

L’ex Bonas infatti non è stata davvero eliminata. E’ ancora in gioco, isolata in un monolocale, non potrà farsi sentire dagli altri concorrenti sino alla prossima puntata. Un colpo di scena che promette scintille, appuntamento alla prossima diretta per capire cosa succederà!