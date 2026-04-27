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Serie A, oggi Lazio-Udinese - Diretta

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(Adnkronos) - La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 27 aprile, la squadra di Sarri ospita l'Udinese - in diretta tv e streaming - all'Olimpico nel monday night della 34esima giornata di campionato. I biancocelesti stanno vivendo un momento molto positivo, dopo il successo nell'ultimo tu...

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(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 27 aprile, la squadra di Sarri ospita l’Udinese – in diretta tv e streaming – all’Olimpico nel monday night della 34esima giornata di campionato. I biancocelesti stanno vivendo un momento molto positivo, dopo il successo nell’ultimo turno contro il Napoli e in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta (grazie a una prestazione super ai rigori del portiere Edoardo Motta, valsa la finale).

I bianconeri arrivano invece dal ko della scorsa settimana contro il Parma. 

 

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio sfida la Cremonese in trasferta mentre l’Udinese ospita il Torino. 

 

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