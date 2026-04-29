Massimo Bagnato è uno dei volti noti della comicità italiana con una carriera iniziata in teatro e poi evolutasi in TV è riuscito a farsi strada ed ad essere apprezzato dal pubblico che riempie teatri e palazzetti per godere delle sue performance, la notizia di oggi però non è lavorativa ma privata e molto preoccupante.

Relazione decennale con la compagna

Massimo Bagnato è stato con una donna per 10 anni, il rapporto è stato sempre positivo, non a caso era parte dei suoi sketch dove metteva in chiave ironica il rapporto uomo-donna estremizzando le fasi del rapporto.

Non ha parlato della sua vita privata, facendo supporre che tutto stesse andando nella giusta direzione, tuttavia come capita spesso nelle coppie i segnali di instabilità c’erano e alla fine è arrivata la crepa definitiva.

Per lui questa crepa equivaleva alla fine di tutto, non accettava la fine della relazione, quindi ha rivelato la vera natura ossessiva, possessiva, negativa per la donna che non si sentiva al sicuro.

L’arresto a Roma con l’accusa di molestie alla compagna

Massimo Bagnato a marzo ha terminato il suo spettacolo al teatro Olimpico a fine marzo, sino a quel momento la storia con la donna andava avanti regolarmente, nel mese di aprile qualcosa è cambiato.

Lei gli ha confidato di non voler più continuare a stare con lui, lui una volta sentitosi dire no ha iniziato a cambiare, continuava a contattarla su Whatsapp, dove è stato bloccato più volte.

Lunedì 27 aprile la incontra per strada, la ferma con la scusa di parlare, lei non ci sta e chiama i Carabinieri, la telefonata viene interrotta, dal 112 provano a richiamare il numero ma la telefonata viene chiusa.

Ecco che una squadra di agenti parte per raggiungere la coppia, in zona balduina a Roma. Bagnato viene ammanettato, fa una sceneggiata urlando ed invenendo contro la donna – mostrando le manette ai polsi e gridando “guarda cosa hai combinato”.

L’udienza del giudice, come riporta TgCom24 ha convalidato il divieto di avvicinamento alla donna da parte di Bagnato, facendo cadere la richiesta della procura che avrebbe chiesto la custodia cautelare in carcere.