Ue contro Meta: inefficaci i controlli sugli under 13

Milano, 29 apr. (askanews) – La Commissione europea accende i riflettori su Meta: Bruxelles ha rilevato in via preliminare che Instagram e Facebook violano la legge sui servizi digitali (Dsa) per non aver diligentemente identificato, valutato e mitigato i rischi di accesso ai loro servizi da parte di minori di 13 anni. “I nostri risultati preliminari indicano che, durante la creazione di un account, i minori di 13 anni possono aggirare con estrema facilità le restrizioni di età.

Abbiamo inoltre concluso che lo strumento per segnalare i minori di 13 anni non è di facile utilizzo e spesso non prevede un adeguato follow-up”, ha affermato la commissaria europea per la sovranità tecnologica, Henna Virkkunen.Secondo la Commissione, tra il 10 e il 12% dei bambini sotto i 13 anni nell’Unione utilizza comunque le piattaforme, esponendosi a contenuti non adatti.

Se le violazioni saranno confermate, Bruxelles potrà imporre a Meta una multa fino al 6% del fatturato globale annuo.La replica dell’azienda: non concordiamo con le conclusioni, continuiamo a investire in tecnologie per individuare e rimuovere gli utenti che non raggiungono l’età minima richiesta e continueremo a collaborare con le autorità europee.