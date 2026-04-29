Malattie rare: ipoparatiroidismo, Colonna (Appi Lazio), ‘palopegteriparatide è una svolta per

“Convivo con l’ipoparatiroidismo da 31 anni. Con la nuova terapia è sufficiente una piccola iniezione sottocutanea al mattino e poi si può affrontare la giornata senza il continuo pensiero dei farmaci. Significa passare da una vita limitata dalla malattia a una vita molto più libera e serena....

“Convivo con l’ipoparatiroidismo da 31 anni. Con la nuova terapia è sufficiente una piccola iniezione sottocutanea al mattino e poi si può affrontare la giornata senza il continuo pensiero dei farmaci. Significa passare da una vita limitata dalla malattia a una vita molto più libera e serena. Ed è questo il messaggio più importante: guardare al futuro con maggiore fiducia, grazie a terapie che migliorano davvero la qualità della vita”.

Così Simona Colonna, referente per il Lazio di Appi – Associazione pazienti ipoparatiroidismo, intervenendo alla conferenza stampa ‘Dalla ricerca alla terapia – Rimborsabile in Italia palopegteriparatide per la gestione dell’ipoparatiroidismo’ promossa a Roma da Ascendis Pharma. Al centro dell’incontro l’approvazione da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) della rimborsabilità di palopegteriparatide, terapia sostitutiva dell’ormone paratiroideo (Pth) indicata per il trattamento di adulti con ipoparatiroidismo cronico.

https://www.youtube.com/watch?v=R-Lxf_EMyMU