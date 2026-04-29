Violenza sulle donne, Scuderi (Avs): "Dietro la scusa del dissenso la destra protegge lo stupratore"

"Purtroppo dietro la scusa del dissenso c'è una destra che sta tutelando più lo stupratore che le vittime". Lo dichiara all'Adnkronos Benedetta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (Greens/Efa) e membro della Commissione sui Diritti delle donne e la parità di genere, a margine del v...

“Purtroppo dietro la scusa del dissenso c’è una destra che sta tutelando più lo stupratore che le vittime”. Lo dichiara all’Adnkronos Benedetta Scuderi, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (Greens/Efa) e membro della Commissione sui Diritti delle donne e la parità di genere, a margine del voto in plenaria sull’armonizzare la definizione di stupro basata sull’assenza di consenso a livello europeo, richiesta sostenuta dalla maggioranza dell’Eurocamera ma contrastata dalle forze di Conservatori, Patrioti e Sovranisti.

Scuderi identifica una parte della destra che “si nasconde” dietro il concetto di dissenso espresso dalla vittima. Secondo l’europarlamentare, questa posizione è invalidata dai casi in cui una persona non è in grado di esprimere il proprio dissenso, come nel caso della paralisi causata dalla paura o dello stato di incoscienza, come nel celebre caso di Gisele Pelicot, donna francese sottoposta ad anni di psicofarmaci e violenze di gruppo.

In tali casi, evidenzia Scuderi, “come si fa ad avere il dissenso?”.

https://www.youtube.com/watch?v=LNWW0rvp2fE