Premio Carli, 8 maggio XVII edizione: omaggio al connubio tra talento e solidarietà

(Adnkronos) – Dall’inclusione attraverso il lavoro alla lotta alla criminalità e alle dipendenze, fino al contrasto alla violenza contro le donne. L’impegno sociale in tutte le sue sfaccettature sarà protagonista alla XVII Edizione del Premio Guido Carli, promosso dalla omonima Fondazione presieduta da Romana Liuzzo per onorare la memoria dello statista che fu governatore della Banca d’Italia, ministro del Tesoro e senatore.

L’iniziativa, in programma l’8 maggio 2026 alle 17.30 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, è stata insignita della medaglia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà esposta sul palcoscenico.

Tra i dodici premiati di quest’anno c’è uno speciale tris di donne: la stella dello spettacolo Lorella Cuccarini, quarant’anni di luminosa carriera; la giornalista Francesca Fagnani, che ha fatto di ‘Belve’ uno dei programmi più acuti e originali della televisione italiana; l’attrice Anna Ferzetti, reduce dai successi de ‘La Grazia’ e di ‘Domani interrogo’.

Saranno insigniti del prestigioso riconoscimento anche il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Salvatore Luongo, una vita dedicata allo Stato con impegno e disciplina, e il top manager Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale di A2A, una delle principali multiutility italiane, protagonista dei grandi processi di trasformazione energetica e ambientale del Paese. L’evento, che cade a un anno esatto dall’elezione di Papa Leone XIV e alla vigilia della Giornata dell’Europa, celebrerà il connubio virtuoso tra talento e solidarietà, tra eccellenza e vicinanza agli ultimi.

Una festa del successo etico. Ospite speciale, il giovane cantautore Leo Gassmann, che terrà una live performance con il suo brano ‘Naturale’ portato a Sanremo.

Dopo il discorso introduttivo del presidente della Fondazione Guido Carli Romana Liuzzo, il videointervento del vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e il videomessaggio del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri aprirà i lavori. La cerimonia sarà condotta dalla giornalista Veronica Gentili.

“Il filo conduttore di questa XVII Edizione del Premio è la cura: l’importanza del sentire sulle proprie spalle la responsabilità del benessere degli altri”, spiega Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli, ideatrice del Premio e nipote dello statista. “La tutela del bene dell’interesse collettivo è stato il principio che ha ispirato l’azione di Carli, come ha riconosciuto il presidente Mattarella. La sua preziosa eredità vive nei nostri premiati, che spaziano dai settori tradizionali delle Istituzioni e dell’Impresa a quelli della moda, del cinema e dello spettacolo, testimoniando a loro volta il valore della restituzione alla comunità. Sono donne e uomini che rappresentano, ciascuno nel proprio ambito, modelli per le nuove generazioni, esempi di come le energie individuali possono essere messe al servizio della collettività. Nel nostro piccolo, in questa epoca complessa in cui sembrano prevalere conflitti ed egoismi, cerchiamo di dare il buon esempio. Dopo i due progetti per Caivano, ne abbiamo avviato un terzo nel quartiere romano di San Basilio: grazie alla collaborazione del ministero dell’Interno, della prefettura di Roma e di don Antonio Coluccia, il sacerdote da anni sotto scorta per la sua battaglia contro spaccio e criminalità, abbiamo trasformato piazza Aldo Bozzi nella prima Agorà della Gentilezza in Italia. Ulivi e giardini al posto di degrado e abbandono, dialogo invece dell’odio. Vogliamo seminare bellezza e speranza per i giovani”.

L’effigie di Guido Carli è stata impressa sulle medaglie coniate appositamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le onorificenze vengono assegnate dopo una selezione accurata operata dalla Giuria, composta da: Nico Acampora, fondatore PizzAut; Ornella Barra, presidente The Boots Group; Domitilla Benigni, Ceo&Coo Elettronica; Urbano Cairo, presidente Cairo Communication e Rcs; Gino Cecchettin, Fondazione Giulia Cecchettin; Francesco Cerea, general manager Da Vittorio; Claudio Descalzi, ad Eni; Debora Paglieri, ad Paglieri SpA; Claudia Parzani, presidente Borsa Italiana; Paolo Perrone, presidente Ipzs; Ettore Prandini, presidente Coldiretti; Stefano Sala, presidente e ad Publitalia ’80; Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo Msc Cruises.

Il parterre sarà quello delle grandi occasioni. In platea sono attesi 1.500 ospiti, tra cui, oltre al sindaco Gualtieri, autorità come il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, il prefetto di Roma Lamberto Giannini, il questore di Roma Roberto Massucci, l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Francesco Di Nitto e Pasquale Terracciano, già ambasciatore d’Italia in Spagna, Regno Unito e Russia. Presenti, inoltre, imprenditori del calibro di Francesco Gaetano Caltagirone; top manager come Gian Marco Innocenti con la moglie, la cantante Silvia Salemi, Fabio Pompei, ad Deloitte, e Ugo Brachetti Peretti, presidente Api; volti noti come la giornalista Costanza Calabrese, l’attrice Claudia Gerini con il compagno, il manager Riccardo Sangiuliano, e la conduttrice Eleonora Daniele; ex premiati come Roberto Bezzi, presidente di San Patrignano Società Cooperativa Agricola. Per la grande stampa, il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, il direttore di La7 Enrico Mentana, il direttore del Messaggero Roberto Napoletano, la condirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, il direttore di Adnkronos Davide Desario, la direttrice di Formiche.net Valeria Covato. Ospite d’onore padre Paolo Benanti, presidente della Commissione Ai di palazzo Chigi, premiato lo scorso anno. Presenti anche tantissimi giovani: i ragazzi di PizzAut, della Palestra della Legalità di San Basilio; delegazioni delle scuole dei Carabinieri e della Polizia di Stato; studenti della Luiss e dell’Istituto Villa Flaminia di Roma. Sarà possibile seguire la XVII Edizione del Premio Guido Carli anche in streaming sulla pagina Facebook della Fondazione Guido Carli.

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