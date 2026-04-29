Parata del 9 maggio senza mezzi pesanti: cosa cambia per la narrativa di Mosca

La scelta di escludere mezzi pesanti dalla parata del 9 maggio segnala problemi logistici e strategici per la Russia, tra carenze di personale, attacchi con droni e perdite di materiale

Il governo russo ha annunciato, con una nota del Ministero della Difesa, che la tradizionale parata del 9 maggio a Mosca non esporrà colonne di carri armati, sistemi d’artiglieria o missili. La decisione, resa pubblica il 29 aprile 2026, è stata spiegata con la formula della «situazione operativa», un’espressione che indica modifiche sul terreno dovute alle esigenze belliche e alla disponibilità di forze e materiali.

Questa edizione del corteo commemorativo, che celebra il Giorno della Vittoria sul nazismo, manterrà però elementi simbolici come la presenza di veterani, la sfilata a piedi di alcuni reparti e uno spettacolo aereo. Allo stesso tempo la scelta ha innescato analisi su cosa renda necessario rinunciare a un’esibizione di mezzi militari così centrale per la narrazione pubblica russa.

Che cosa è stato escluso e chi non parteciperà

Secondo il comunicato ufficiale, non sfileranno colonne di mezzi militari né parteciperanno gli studenti dei collegi militari come i Suvorov e i Nakhimov, oltre ai corpi dei cadetti. La riduzione interessa anche la componente materiale più visibile: niente carri, né sistemi di difesa aerea o lance missilistiche.

In compenso è prevista la presenza di reparti a piedi, marines, alcuni allievi militari e una esibizione aerea che potrebbe includere velivoli tattici e pattuglie acrobatiche.

Forma e contenuto della cerimonia

La parata verrà trasmessa mostrando anche immagini di personale impiegato nelle cosiddette «zone di operazioni», un elemento propagandistico pensato per collegare la cerimonia alle operazioni in corso. I media russi hanno segnalato che l’addestramento e la logistica sono stati ridefiniti per adattarsi alla mancanza di colonne meccanizzate, privilegiando quindi la componente umana del corteo rispetto all’esibizione di armamenti.

Fattori militari dietro la scelta

Dietro la decisione si collocano problemi concreti emersi sul campo: difficoltà a rimpiazzare personale e scorte, pressione continua di attacchi a lungo raggio e l’uso massiccio di drone da parte delle forze ucraine che ha messo in luce la vulnerabilità delle retrovie russe. Esperti e osservatori militari interpretano la scelta come il risultato di una combinazione di constraint operativi e necessità di non esporre carenze logistiche al pubblico.

Perdite e fonti aperte

Le autorità ucraine forniscono periodicamente stime sui danni inflitti all’esercito russo: tra le cifre diffuse vi sono più di 1 milione di militari tra morti e feriti e decine di migliaia di veicoli e sistemi persi dal 2026. Politico ha precisato di non aver verificato indipendentemente quei numeri, mentre analisti OSINT come Oryx hanno certificato, con conteggi visivi confermati, la perdita di oltre 24.487 pezzi di equipaggiamento fino al 1 aprile.

Impatto simbolico e politico

La parata del 9 maggio è da tempo uno strumento di legittimazione politica e militare per il Cremlino: mostrare meno mezzi sullo sfondo internazionale può alterare la percezione di forza esterna. Negli anni precedenti Mosca aveva persino pubblicizzato la partecipazione di capi di stato stranieri, per esempio durante l’80° anniversario del 2026, quando fu diffusa una lista di 29 leader, tra cui Xi Jinping. L’assenza di armamenti quest’anno apre quindi interrogativi su come la Russia vorrà costruire la narrazione della resilienza e della continuità strategica.

La decisione catalizza anche l’attenzione sulle capacità di difesa interne: rapporti indicano carenze nei sistemi di difesa aerea e nelle munizioni anti-drone, mentre attacchi su impianti logistici e infrastrutture lungo il fronte e in profondità hanno accentuato i problemi di rifornimento. Nel complesso, la parata ridotta è letta come un segnale pubblico di una realtà militare più tesa e meno esibita.