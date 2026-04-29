Presunta visita di Nordio al ranch Cipriani: la smentita e le polemiche

Nelle ultime ore la vicenda della grazia a Nicole Minetti ha assunto un nuovo capitolo dopo una segnalazione giornalistica che indicava il ministro della Giustizia come possibile ospite di una tenuta in Uruguay. In seguito alla notizia, il guardasigilli ha scelto la strada della replica pubblica: telefonando in diretta a una trasmissione televisiva, ha negato con fermezza ogni collegamento con la presunta visita e ha annunciato che i suoi spostamenti sono tracciati e documentati.

Il caso è diventato così un ulteriore elemento di confronto tra informazione e politica, con implicazioni per la fiducia istituzionale e per la gestione mediatica della vicenda.

La rivelazione è stata lanciata da un noto giornalista televisivo che ha citato una fonte riferendosi a una presenza di Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani a Punta del Este nei primi giorni di marzo.

Questa segnalazione ha provocato immediate reazioni, alimentando domande sull’eventuale intreccio tra contatti privati e la pratica amministrativa relativa alla richiesta di clemenza. Al centro restano i fatti e la necessità di verifiche, mentre i protagonisti respingono accuse e sollevano dubbi sulla serietà delle ricostruzioni.

La segnalazione di Report e il contenuto della rivelazione

Durante un intervento televisivo il conduttore di una nota trasmissione d’inchiesta ha riferito di avere una fonte che avrebbe visto il ministro nella tenuta di Cipriani.

Sigfrido Ranucci e la sua redazione hanno collocato la possibile presenza temporale nei primi giorni di marzo, una circostanza che, se confermata, solleverebbe interrogativi sul calendario degli atti amministrativi legati alla grazia. La natura di una fonte anonima e la necessità di riscontri oggettivi sono aspetti che gli organi d’informazione spesso pongono al centro quando trattano segnalazioni sensibili come questa.

Possibili implicazioni e perplessità

Una visita in una proprietà privata collegata a una delle persone coinvolte nella vicenda potrebbe avere ripercussioni politiche e istituzionali. La correlazione temporale tra presunti incontri e l’istruttoria della pratica di clemenza rappresenta il fulcro delle preoccupazioni sollevate dalle fonti giornalistiche. Va tuttavia ricordato che una testimonianza non equivale a prova e che ogni elemento richiede puntuali verifiche prima di trarre conclusioni sulle responsabilità o sull’esistenza di condotte improprie.

La smentita del ministro e la linea difensiva

Il ministro ha reagito definendo la notizia infondata, precisando che non è mai stato ospite della tenuta di Giuseppe Cipriani e che non ha mai incontrato la signora Minetti in quel contesto. Nordio ha inoltre dichiarato che i suoi spostamenti sono documentati e che l’unico viaggio ufficiale che lo ha portato in Sud America è stato una missione con tappe in Argentina e Uruguay avvenuta tempo prima; per il resto, ha escluso di essersi recato in quella località nei giorni indicati dalla segnalazione. La replica pubblica del ministro ha assunto toni duri, con l’annuncio di possibili azioni legali contro chi diffonde informazioni ritenute calunniose.

Particolari della smentita e riferimenti personali

Nel chiarimento Nordio ha ricordato rapporti limitati e formali con la famiglia Cipriani, citando alcune visite all’Harry’s Bar di Venezia dove è stato ospite del capostipite Arrigo Cipriani in più di un’occasione, ma ha negato di conoscere personalmente Giuseppe Cipriani o di aver avuto contatti con Nicole Minetti in relazione alla pratica di grazia. Questo messaggio punta a separare la dimensione privata da quella istituzionale e a respingere un quadro che collegherebbe relazioni personali e decisioni amministrative.

Il ranch, le accuse collaterali e le verifiche in corso

Il ranch citato dai media si troverebbe nella zona di Punta del Este e nei giorni scorsi è finito sotto i riflettori per segnalazioni che collegano alcuni nomi a contatti con l’ambiente attorno a Jeffrey Epstein. Testate giornalistiche hanno approfondito presunti contatti e la natura degli eventi che si sarebbero tenuti nella tenuta, evocando pratiche di selezione e feste private. Queste notizie hanno alimentato un dibattito su trasparenza e responsabilità, ma al momento sono soprattutto ricostruzioni e riferimenti a documenti non sempre definitivi.

La questione della grazia rimane oggetto di verifiche istituzionali e la linea del ministero è stata quella di garantire che le procedure siano state rispettate integralmente. Il presidente del Consiglio ha espresso fiducia nel ministro, contribuendo a chiudere provvisoriamente il fronte politico interno, mentre restano aperti i controlli e la richiesta di chiarezza da parte di alcuni organi di garanzia. In attesa di esiti certi, la vicenda resta un banco di prova per la credibilità delle istituzioni e per il lavoro della stampa investigativa.