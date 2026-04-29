BILANCIO UE, PROCACCINI (FDI): “NO A NUOVE TASSE, MFF TROPPO ‘GREEN DEAL’”

“Il gruppo Ecr ha avuto un ruolo proattivo sul quadro finanziario pluriennale ottenendo risultati su agricoltura, mondo rurale, coesione e contrasto all’immigrazione illegale, ma resta molto da fare”. Lo ha detto l’eurodeputato Nicola Procaccini (Fratelli d’Italia). Ha spiegato che la dele...

“Il gruppo Ecr ha avuto un ruolo proattivo sul quadro finanziario pluriennale ottenendo risultati su agricoltura, mondo rurale, coesione e contrasto all’immigrazione illegale, ma resta molto da fare”. Lo ha detto l’eurodeputato Nicola Procaccini (Fratelli d’Italia). Ha spiegato che la delegazione italiana Ecr si è astenuta per continuare a lavorare su un Mff che, a suo avviso, è ancora “troppo impregnato” di Green Deal, con effetti negativi su produttività e competitività europea.

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