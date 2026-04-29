BILANCIO UE, PROCACCINI (FDI): “NO A NUOVE TASSE, MFF TROPPO ‘GREEN DEAL’”

“Il gruppo Ecr ha avuto un ruolo proattivo sul quadro finanziario pluriennale ottenendo risultati su agricoltura, mondo rurale, coesione e contrasto all’immigrazione illegale, ma resta molto da fare”. Lo ha detto l’eurodeputato Nicola Procaccini (Fratelli d’Italia). Ha spiegato che la delegazione italiana Ecr si è astenuta per continuare a lavorare su un Mff che, a suo avviso, è ancora “troppo impregnato” di Green Deal, con effetti negativi su produttività e competitività europea.
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