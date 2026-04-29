Italia economia n° 17 del 29 aprile 2026

Ia: Engineering lancia Is-Ia, l’architettura per l’intelligenza artificiale Made in Italy; Cassa Geometri, bilancio 2025: utile di 153 mln e aumento assegno pensionistico; Sostenibilità: premiate da Gruppo Iren le 10 migliori tesi universitarie sui temi Esg; Cagliari, Flosslab entra nel capital...

Ia: Engineering lancia Is-Ia, l’architettura per l’intelligenza artificiale Made in Italy; Cassa Geometri, bilancio 2025: utile di 153 mln e aumento assegno pensionistico; Sostenibilità: premiate da Gruppo Iren le 10 migliori tesi universitarie sui temi Esg; Cagliari, Flosslab entra nel capitale di GreenShare: “Le prospettive di crescita si fortificano”; A Roma, Il presidente della Repubblica del Kenya ospite d’eccezione della LUISS; Design, annunciata la collaborazione tra Confindustria Nautica e Trussardi Casa; Imprese: bilancio Magis 2025, crescono redditività e investimenti; Gdo: a Roma Metro consegna le targhe ufficiali ‘Guida Michelin 2026’, 31 i premiati.

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