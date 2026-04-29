Con i droni cargo un modello più rapido di soccorso alpino

Milano, 29 apr. (askanews) – In montagna, nelle emergenze, il tempo può fare la differenza tra la vita e la morte. E oggi potrebbe ridursi fino a tre volte. È quanto emerge dai test condotti sulle Dolomiti con i droni cargo nell’ambito del progetto Start2 Living Lab, che ha sperimentato l’uso di velivoli senza pilota nelle operazioni di soccorso alpino.Le prove sul campo con i droni cargo della tech company altoatesina FlyingBasket hanno messo a confronto i metodi tradizionali via terra con interventi supportati da droni heavy-lift: il risultato è un’accelerazione significativa dei tempi di evacuazione.

Non solo. Il trasporto via drone riduce anche le sollecitazioni sul paziente, con urti e vibrazioni fino a dieci volte inferiori rispetto ai mezzi terrestri.Tra gli aspetti più innovativi testati, anche una procedura di “hot loading”: il caricamento del ferito mentre il drone resta in volo stazionario, per velocizzare ulteriormente le operazioni.I droni non sostituiscono ancora i mezzi tradizionali, anche per limiti normativi sul trasporto di persone.

Ma sono già utilizzabili per portare rapidamente attrezzature e supportare le squadre in aree difficili da raggiungere. L’idea è integrarli nelle operazioni di soccorso, soprattutto dove l’accesso è complesso e ogni minuto conta.Crediti del video: Eurac Research Fabio Dalvit, Andrea De Giovanni, Oscar Diodoro