Home > Video > Prometeo tv n° 17 del 29 aprile 2026 Prometeo tv n° 17 del 29 aprile 2026 - Net Zero 2050, la roadmap di L'Oréal Italia - 'Sostenibilità e giornalismo responsabile', il rapporto degli italiani con l’informazione green... di Adnkronos Pubblicato il 29 Aprile 2026 alle 16:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos – Net Zero 2050, la roadmap di L’Oréal Italia – ‘Sostenibilità e giornalismo responsabile’, il rapporto degli italiani con l’informazione green https://www.youtube.com/watch?v=5LlkdWVP8tE