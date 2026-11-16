Un pino secolare è crollato sulla scuola delle Suore Battistine ad Angri (Salerno): fortunatamente è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 15 novembre 2026, con l'edificio senza studenti.

Un pino secolare è crollato sulla scuola delle Battistine ad Angri (Salerno): fortunatamente è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 15 novembre 2026, con l’edificio senza studenti. I dettagli di quanto accaduto.

Maltempo, tragedia sfiorata: pino secolare crolla sulla scuola

Poteva essere una tragedia: nella giornata di ieri, domenica 15 novembre 2026, a causa del forte maltempo, un pino secolare è crollato sulla scuola delle Suore Battistine di Angri, in provincia di Salerno.

Fortunatamente il crollo è avvenuto appunto di domenica, con gli studenti a casa e il personale rimasto illeso. Il grande albero si sarebbe spezzato a causa del maltempo intorno alle ore 08:00 del mattino. Dopo il crollo, l’area è stata delimitata con transenne per consentire la messa in sicurezza. Il crollo non ha come detto causato feriti, però ha causato importanti danni alla struttura, che si trova in piazza Annunziata.

Se fosse accaduto in un altro giorni, con gli studenti in classe, avrebbe davvero potuto trasformarsi in tragedia.

Pino secolare crolla sulla scuola delle Suore Battistine: il sopralluogo del sindaco

Tragedia sfiorata nel Salernitano, ad Angri, dopo il crollo di un pino secolare sulla scuola delle Suore Battistine. Gli alunni non c’erano, era domenica, ma per fortuna nessun membro del personale è rimasto ferito nell’impatto, con l’edificio che però ha ripotato gravi danni.

Sul posto si è recato subito il sindaco Alfonso Scoppa: nel suo resoconto il primo cittadino ha evidenziato soprattutto il sollievo per l’assenza di feriti. Il fatto appunto che l’episodio sia avvenuto di domenica, con la scuola vuota, ha evitato il coinvolgimento degli alunni. Per la mattina successiva, quindi per oggi, lunedì 16 novembre, Scoppa ha annunciato di aver convocato gli uffici tecnici comunali. Il confronto, ha spiegato, servirà ad approfondire l’accaduto e a valutare controlli e iniziative da intraprendere, tenendo conto delle rispettive competenze. Il sindaco ha richiamato l’attenzione sulla prevenzione e sulla sicurezza.