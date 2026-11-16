Nvidia e lo scandalo Huang: indagini, spionaggio e chip in Cina

Nvidia e lo scandalo Huang: indagini, spionaggio e chip in Cina

Il numero uno di Nvidia, Jensen Huang, starebbe valutando di tornare alla guida dell’azienda che aveva lasciato dopo lo scandalo di una relazione extraconiugale. Alcuni alleati nella Silicon Valley fanno pressione sul consiglio di amministrazione perché lo reintegri, e la Casa Bianca potrebbe sostenere l’operazione.

Lo scandalo è esploso l’8 novembre, quando Huang ha ammesso con una lettera ai dipendenti di avere una relazione con Alice Huang, una donna cinese sospettata di essere una spia al servizio di Pechino.

Nella lettera il manager scrive di aver tradito la moglie: “Mi dispiace profondamente”. L’azienda ha aperta un’inchiesta interna indipendente per verificare se Huang sia stato coinvolto in un’operazione dei servizi segreti cinesi.

Il ruolo di Alice Huang e della Megaspeed

Alice Huang ha diretto dal 2023 la Megaspeed International, società con sede a Singapore che fornisce servizi cloud basati sui processori Nvidia.

Dal novembre 2023 la Megaspeed è partner ufficiale di Nvidia, condizione che le garantisce accesso ai chip più avanzati. Tra i clienti figura anche Alibaba, interessata ai processori Nvidia che il governo statunitense vieta di vendere alla Cina nella versione più potente.

Secondo una denuncia depositata a San Jose, in California, la donna avrebbe spedito in Cina circa 240.000 chip, per un valore stimato di almeno 7,5 miliardi di dollari.

Gli azionisti accusano Nvidia e Huang di aver taciuto che la vicenda sollevava problemi di sicurezza nazionale. Megaspeed ha respinto ogni addebito.

Indagine interrotta e nuova inchiesta

Alla fine del 2024 il Department of Commerce degli Stati Uniti stava indagando su un traffico di chip verso la Cina, ma il lavoro si è bloccato dopo pochi mesi. Secondo il New York Times, l’influenza di Huang su Donald Trump e sul segretario al commercio Howard Lutnick potrebbe aver avuto un peso. Il caso è poi passato al dipartimento di giustizia, che ora torna a indagare.

Il 9 novembre Trump ha dichiarato di essere venuto a sapere dei sospetti solo di recente, e l’FBI ha annunciato accertamenti. Il valore di mercato dell’azienda, pari a 4.300 miliardi di dollari, rende la vicenda un possibile problema per l’amministrazione e per la strategia contro l’ascesa cinese nell’intelligenza artificiale.

Il caso riporta l’attenzione sul ruolo dei fondatori nelle grandi aziende tecnologiche. Altre multinazionali, come Boeing o McDonald’s, hanno licenziato amministratori delegati per relazioni con dipendenti, mentre nella Silicon Valley gli investitori spesso accettano comportamenti anomali dei fondatori, come nel caso di Musk.