Gli Stati Uniti stanno per aumentare la propria presenza militare in medio oriente. Nelle prossime 24 ore la Uss Theodore Roosevelt dovrebbe raggiungere l’area, unendosi alla George Washington e alla George H.W. Bush, già presenti nella regione.

Il dispiegamento delle tre portaerei

Il arrivo della terza unità navale era già previsto dai piani elaborati dal Pentagono per un’eventuale operazione militare di vasta portata contro l’Iran.

Secondo quanto riferito da fonti militari, la nave dovrebbe entrare nel teatro operativo entro domani, e il suo compito sarebbe dare il cambio alla George Washington.

Il contesto regionale e le minacce

Nelle stesse ore in Bahrein sono risuonate sirene d’allarme dopo attacchi rivendicati da Teheran contro una base radar statunitense, mentre le autorità invitavano la popolazione a raggiungere luoghi sicuri.

In Yemen gli Houthi avanzano verso Aden, e le forze governative si sono ritirate dall’area dello stretto di Bab el-Mandeb. Il segretario di Stato Marco Rubio ha indicato nei religiosi sciiti iraniani la causa comune dei problemi della regione.