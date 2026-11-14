Nell’ex chiesa di San Giacomo di Forlì si è aperta la prima edizione del Festival dell’Economia Sociale, dal titolo Un piano che genera valore. Dalla complessità al sistema. La manifestazione è promossa dalla Fondazione Economia Sociale Ets, costituita da Confcooperative, E-Ius e Fondazione Terzjus, ed è stata pensata come un’agorà aperta a tutti, non solo agli addetti ai lavori.

Il programma, che si svolge dal 12 al 14 novembre 2026, riunisce enti, imprese, cooperative, istituzioni, professionisti, banche, università e cittadini. Il confronto riguarda lavoro, investimenti, servizi e territori. Gli iscritti possono consultare programma e accrediti sul sito del festival.

Numeri e protagonisti dell’economia sociale

Secondo i dati Istat del 2022 richiamati dal Piano d’azione, il settore conta circa 400mila organizzazioni, oltre 1,53 milioni di lavoratori e 4,6 milioni di volontari.

In Italia l’economia sociale vale l’8% del PIL. Ne fanno parte cooperative, enti del Terzo settore, enti sportivi dilettantistici, enti religiosi, credito cooperativo, fondazioni di origine bancaria e filantropia.

Il festival ha ospitato 32 panel con 130 relatori italiani e internazionali e ha registrato oltre 4.000 presenze. Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, ha sottolineato che i protagonisti del settore mettono l’attività economica al servizio di finalità collettive, con la persona prima del profitto.

Anche l’Unione Europea ha inserito l’economia sociale tra i 14 ecosistemi imprenditoriali e industriali strategici.

Le richieste al governo sulla fiscalità

Gabriele Sepio, direttore scientifico del festival, ha spiegato che le politiche pubbliche devono riconoscere le specificità di questi modelli, senza applicare un trattamento uniforme. In particolare, la fiscalità dovrebbe tenere conto dei vincoli di destinazione degli utili e del patrimonio.

Nel panel finale Gardini ha chiesto al governo e ai prossimi esecutivi di dare continuità al Piano d’azione per almeno dieci anni, con riconoscimenti di merito fiscale. Luigi Bobba, presidente della Fondazione Terzjus, ha ricordato che il percorso nasce dalla riforma del Terzo settore e che oggi incontra nuovi partner con valori comuni.