Papa Leone XIV incorona la Vergine Maria a Chiclayo

Milano, 14 nov. (askanews) – Papa Leone XIV pone una corona regale su una statua della Vergine Maria durante il rito dell’incoronazione dell’Immacolata Vergine, nella città peruviana di Chiclayo, che egli considera la sua patria d’adozione. La visita rappresenta il momento più toccante del viaggio del Papa in Sud America, riportandolo nella città in cui, con il nome di Robert Francis Prevost, ha servito la Chiesa per quasi un decennio.
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