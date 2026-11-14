Una telefonata, dei gioielli preparati in casa e un'aggressione finita in tragedia: come la truffa del finto carabiniere ha portato alla morte di un pensionato milanese.

A Milano, nella zona di Porta Romana, un anziano di 92 anni è morto dopo essere stato aggredito nel proprio appartamento. Il caso, inizialmente scambiato per una caduta dovuta a un malore, si è trasformato in un’indagine per rapina aggravata e omicidio, che ha portato al fermo di due cittadini egiziani di 22 e 19 anni, bloccati la sera di venerdì 13 novembre su disposizione della Procura di Milano.

Dalla caduta sospetta all’aggressione

La vittima, Nicola Luciano Re, viveva da solo. Il 27 ottobre la figlia, che passava spesso a trovarlo, lo ha ritrovato a terra nel suo appartamento al quarto piano di via Muratori e ha chiamato i soccorsi. Trasportato in gravi condizioni al Policlinico di Milano, è morto il giorno seguente.

L’autopsia ha riscontrato fratture craniche incompatibili con una caduta causata da un malore, e la casa era a soqquadro. Prima dell’aggressione, Re aveva ricevuto una telefonata da un uomo che gli chiedeva di preparare i propri gioielli in vista di un presunto sopralluogo delle forze dell’ordine. Credendo alla chiamata, aveva messo da parte i preziosi.

Le indagini della squadra mobile

Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Milano, guidata da Emanuele Fattori. Gli investigatori hanno incrociato le immagini della videosorveglianza, i dati del traffico telefonico e altri riscontri, arrivando in pochi giorni ai due sospettati. Secondo la ricostruzione, uno dei due sarebbe rimasto all’esterno come palo, mentre il complice sarebbe salito nell’appartamento, avrebbe colpito l’anziano e si sarebbe portato via gioielli e altri oggetti di valore. La notizia non è stata diffusa per oltre due settimane, fino all’arresto dei presunti responsabili.

Il precedente di Varese

I due fermati sono coinvolti anche in un altro episodio. Dopo l’omicidio, avrebbero messo a segno un furto in appartamento ai danni di un’altra persona anziana a Varese. In quell’occasione erano stati arrestati, ma al termine dell’udienza di convalida erano stati rimessi in libertà. Anche in quel caso la truffa era quella del finto carabiniere, con la richiesta di consegnare monili d’oro.