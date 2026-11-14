Home > Cronaca Nera > Anziano aggredito in casa a Porta Romana: due fermati per omicidio

Anziano aggredito in casa a Porta Romana: due fermati per omicidio

Anziano aggredito in casa a Porta Romana: due fermati per omicidio

Due persone di nazionalità egiziana sono state fermate a Milano per la morte di un uomo di 92 anni, aggredito in casa durante un tentativo di truffa.

di Pubblicato il

La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo disposto dalla Procura di Milano nei confronti di due persone di nazionalità egiziana, accusate di rapina aggravata e omicidio. Il caso riguarda un anziano di 92 anni che viveva da solo in un’abitazione della zona di Porta Romana.

Il ritrovamento in casa e il ricovero al Policlinico

Tutto è cominciato il 27 ottobre, quando l’uomo è stato trovato a terra nella sua casa. Trasportato in gravi condizioni al Policlinico, è morto il giorno successivo. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno accertato che la caduta non era dovuta a un malore: l’anziano era stato aggredito con violenza nell’ambito di un tentativo di truffa basato sul metodo del “finto carabiniere”.

Le fratture craniche e le prove raccolte

Durante l’autopsia erano emerse fratture craniche che non si conciliavano con una semplice caduta. Gli agenti hanno quindi esaminato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i dati del traffico telefonico, trovando ulteriori riscontri. In pochi giorni hanno costruito un “rilevante quadro indiziario” a carico dei due fermati.

Secondo la ricostruzione, uno dei due avrebbe fatto da “palo”, mentre l’altro sarebbe entrato nell’abitazione, avrebbe aggredito l’anziano e si sarebbe impossessato di gioielli e altri oggetti di valore.

Il precedente di Varese e la convalida

I due sono coinvolti anche in un furto in appartamento ai danni di un’altra persona anziana a Varese. Già arrestati in quell’occasione, sono stati poi rilasciati al termine dell’udienza di convalida.

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale.
Apri nell'app