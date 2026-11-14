La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo disposto dalla Procura di Milano nei confronti di due persone di nazionalità egiziana, accusate di rapina aggravata e omicidio. Il caso riguarda un anziano di 92 anni che viveva da solo in un’abitazione della zona di Porta Romana.

Il ritrovamento in casa e il ricovero al Policlinico

Tutto è cominciato il 27 ottobre, quando l’uomo è stato trovato a terra nella sua casa. Trasportato in gravi condizioni al Policlinico, è morto il giorno successivo. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno accertato che la caduta non era dovuta a un malore: l’anziano era stato aggredito con violenza nell’ambito di un tentativo di truffa basato sul metodo del “finto carabiniere”.

Le fratture craniche e le prove raccolte

Durante l’autopsia erano emerse fratture craniche che non si conciliavano con una semplice caduta. Gli agenti hanno quindi esaminato le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i dati del traffico telefonico, trovando ulteriori riscontri. In pochi giorni hanno costruito un “rilevante quadro indiziario” a carico dei due fermati.

Secondo la ricostruzione, uno dei due avrebbe fatto da “palo”, mentre l’altro sarebbe entrato nell’abitazione, avrebbe aggredito l’anziano e si sarebbe impossessato di gioielli e altri oggetti di valore.

Il precedente di Varese e la convalida

I due sono coinvolti anche in un furto in appartamento ai danni di un’altra persona anziana a Varese. Già arrestati in quell’occasione, sono stati poi rilasciati al termine dell’udienza di convalida.