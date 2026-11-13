Il prossimo 25 febbraio 2027 i giudici del tribunale di Pavia apriranno l’udienza preliminare contro Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. La richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero contiene un elenco di 24 fonti probatorie, frutto di indagini riprese nel 2025 e di ripercorsi di procedimenti precedenti.

Questi elementi costituiscono il nucleo su cui la Procura intende basare la sua accusa, indicando al giudice un quadro completo di prove tecniche, testimoniali e documentali.

Le prove telefoniche e le intercettazioni

Tra i primi elementi raccolti figurano i tabulati telefonici della centrale comunale di Garlasco del 13 agosto 2007, giorno del delitto, e quelli della famiglia Poggi dal gennaio al mese di agosto dello stesso anno.

I dati mostrano le chiamate effettuate da Sempio verso l’abitazione della vittima nei giorni precedenti il crimine, fornendo una timeline delle comunicazioni. Inoltre, la Procura ha inserito le intercettazioni ambientali effettuate dal Nucleo Investigativo della Carabinieri di Milano, che includono registrazioni audio e telefoniche raccolte nel 2026, nonché le informazioni riportate nella comunicazione dei carabinieri del 21 aprile 2026.

Le consulenze tecniche e scientifiche

La parte investigativa è arricchita da otto consulenze specialistiche. La Bloodstain Pattern Analysis, condotta dal tenente colonnello Andrea Berti, ha ricostruito la dinamica delle gocce di sangue sulla scena del crimine. La medico-legale Cristina Cattaneo ha valutato l’orario e le cause della morte. Un duo di esperti, Gianpaolo Iuliano e Nicola Caprioli, ha esaminato l’impronta 33 sul muro della villetta di via Pascoli, attribuendola a Sempio, e ha realizzato una analisi tecnico-calzaturiera che collega la forma della suola a pallini all’attività dell’imputato. Le analisi genetiche di Carlo Previderè e Pierangela Grignani hanno identificato DNA sulle unghie della vittima, compatibile con Sempio. Altri interventi includono la consulenza informatica di Paolo Del Checco sul computer di Alberto Stasi, e la ricostruzione tridimensionale del delitto curata dall’ingegnere Simone Tiddia, oltre a due note tecniche del RACIS relative all’impronta 33 e alle tracce biologiche su superfici murarie.

Le testimonianze e i documenti sequestrati

Nel fascicolo figurano anche le dichiarazioni dei principali testimoni. Marco Poggi, fratello di Chiara, è stato sentito in tre diverse occasioni (10 marzo 2025, 20 maggio 2025 e 6 maggio 2026). Vengono riportate le testimonianze di amici del gruppo di Garlasco (Mattia Capra, Alessandro Biasibetti e Roberto Freddi) nonché celle di Aldo Mattei, ex carabiniere del RIS, sentito anche in merito a possibili criticità degli accertamenti originari. La Procura ha inoltre sequestrato quaderni e manoscritti trovati nelle abitazioni di Sempio e dei suoi genitori, oltre a tutti i documenti prodotti durante l’indagine del 2016, ormai archiviata, ma riaperta a seguito delle nuove evidenze.

Il quadro investigativo per la prossima udienza

Il complesso corridoio di prove, che comprende perizie di incidente probatorio (impronte latenti, analisi DNA di Denise Albani, perizia dattiloscopica di Giovanni di Censo) e la relazione dei RIS di Cagliari sulle tracce di sangue a “V” e sul “scalino 0”, è destinato a essere valutato dal giudice GUP Luigi Riganti. L’accusa avrà il compito di dimostrare che tutti questi elementi convergono verso la responsabilità di Sempio, mentre la difesa dovrà contestare l’attendibilità e la rilevanza delle stesse. Il risultato dell’udienza preliminare determinerà se il caso progredirà verso un processo vero e proprio.