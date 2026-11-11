Il caso di Daniele Re, 35enne arrestato lo scorso luglio per l’omicidio della compagna Ramona Rinaldi, ha raggiunto una svolta inaspettata nella mattina di mercoledì presso la corte d’Assise di Como. Rinaldi, trovata impiccata nel bagno della loro abitazione a Veniano nel febbraio 2025, era stata finora oggetto di un processo basato su prove forensi, ricostruzioni dei fatti e sulle testimonianze dei primi periti.

Confessione improvvisa di Daniele Re in aula

Durante la fase conclusiva dell’esame dei periti psichiatrici, l’imputato ha preso la parola senza preavviso, ammettendo di essere stato lui l’autore del delitto. “Chiedo scusa a tutti, sono stato io. Sono andato a dormire a mezzanotte, mi sono svegliato, sono andato in cucina, l’ho incontrata, l’ho abbracciata, mi sono messo a piangere e l’ho stretta forte, forte, forte.

Poi lei era morta”, ha dichiarato con voce tremante, lasciando l’aula sotto gli sguardi attoniti di giudici, pubblici ministeri e colleghi difensori. La testimonianza ha immediatamente modificato la dinamica del processo, che fino a quel momento si basava su una presunta versione di difesa di innocenza.

Reazioni della difesa e dei periti

Alessandra Angelelli, legale di fiducia di Re, ha confessato di essere rimasta “sotto choc” e di aver percepito un “dolore incredibile” nella sala di tribunale. L’avvocato ha inoltre ribadito che il difensato, fino a quel momento, sembrava “alienato” rispetto al destino della moglie, come se l’evento fosse stato per lui inesistente. “Era un nuovo Daniele”, ha aggiunto, anticipando la visita programmata al carcere di San Vittore per un nuovo colloquio.

Il presidente della corte d’Assise, Carlo Cecchetti, aveva affidato l’esame psichiatrico a due esperti: il perito della magistratura Nicola Poloni e il consulente di difesa Giuseppe Sartori. Entrambi hanno concordato che Re presenta un grave disturbo paranoide e delirante, ma divergono sulla relazione tra la patologia e l’atto omicida. Poloni ritiene che al momento del delitto l’imputato fosse affetto da un vizio di mente parziale, mentre Sartori sostiene che il vizio fosse totale. L’accusa, al contrario, sostiene che Re fosse pienamente capace di intendere e volere, avendo poi simulato il suicidio della compagna.

Richiesta di un supplemento di perizia e prossime udienze

L’improvvisa confessione ha spinto le parti a concordare un supplemento di perizia per approfondire la valutazione psichiatrica. Il nuovo appuntamento è stato fissato per il 2 dicembre, data in cui era prevista la discussione finale del caso. Nel frattempo, Re ha comunicato al legale la volontà di “parlare con gli psicologi”, invertendo la sua precedente opposizione alla perizia psicologica. Il giudice Antonia Pavan ha già indicato che il supplemento sarà fondamentale per stabilire se il parziale vizio di mente possa essere considerato totale al momento dei fatti, determinante per la decisione finale sulla responsabilità penale dell’imputato.

Risonanze emotive e implicazioni legali

Durante la sessione, la madre di Daniele Re ha avuto un malore ed è stata soccorsa in aula, sottolineando la tensione emotiva che il caso sta generando anche al di fuori del tribunale. L’accusa mantiene la posizione che l’uomo abbia deliberatamente ucciso la compagna e poi abbia inscenato il suicidio usando la cintura dell’accappatoio. Se il giudice accoglierà il parere della difesa, la condanna potrà subire una revisione, mentre un eventuale riconoscimento di totale incapacità di intendere e volere potrebbe condurre a una diversa inquadratura penale. Il futuro prossimo della vicenda dipenderà dalla valutazione finale dei periti psichiatrici, dal dibattito tra le parti in aula e dalla decisione della corte il 2 dicembre, data che ora segna il punto di svolta di un caso che ha tenuto l’opinione pubblica italiana con il fiato sospeso.