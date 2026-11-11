Diaco e i fuorionda diffusi da Selvaggia Lucarelli: la Rai avvia un’indagine interna

Pierluigi Diaco rompe il silenzio a BellaMa’ dopo le polemiche e l’apertura di un’indagine interna da parte della Rai. Il conduttore si lascia andare a una confessione personale in diretta, mentre si moltiplicano le testimonianze sui presunti comportamenti tenuti dietro le quinte del programma. Sul caso intervengono anche il Pd, il M5S e il Codacons, che chiedono provvedimenti nei confronti del conduttore.

Il caso Ravagnani, le testimonianze di Selvaggia Lucarelli e le richieste di sospensione

La vicenda che coinvolge Pierluigi Diaco si è sviluppata inizialmente dopo l’intervista del 3 novembre ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle. Durante il confronto televisivo, il conduttore aveva rivolto all’ospite domande sempre più personali, arrivando a interrogarlo direttamente sulla sua sessualità: «Sei più attratto dalle donne o dagli uomini?».

Una domanda che aveva messo in difficoltà Ravagnani, il quale aveva risposto: «Mi stai mettendo in difficoltà». L’episodio aveva provocato numerose reazioni, con accuse di bullismo televisivo e critiche provenienti dal mondo dello spettacolo e dai social. A intervenire era stata anche Milly Carlucci, che aveva manifestato solidarietà all’ex religioso, dando successivamente vita a un botta e risposta con Diaco.

Il conduttore si era poi scusato con Ravagnani, dichiarandosi comunque pronto a difendersi in tribunale qualora fossero stati oltrepassati i confini della critica.

La situazione si è ulteriormente complicata con l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli, pubblicata nella newsletter Vale Tutto, che ha raccolto i racconti di ex concorrenti e persone che avrebbero lavorato a BellaMa’. Tra questi figurano Vanessa e il fratello Francesco, nomi di fantasia, che descrivono un presunto clima di tensione, fatto di insulti, intimidazioni, minacce professionali e richieste di scuse umilianti. Vanessa sostiene di essere stata insultata davanti agli altri partecipanti e di aver ricevuto minacce che avrebbero potuto compromettere il suo futuro lavorativo. Nel suo racconto compaiono anche presunte allusioni a un rapporto con un importante dirigente Rai e la richiesta di scusarsi in ginocchio.

Anche il fratello Francesco avrebbe assistito a episodi di tensione durante i briefing precedenti alle dirette e riferisce di aver ricevuto battute a sfondo sessuale. Proprio lui avrebbe realizzato una registrazione fuori onda nella quale, secondo quanto riportato da Lucarelli, si sentirebbero il conduttore pronunciare le espressioni «Bestie» e «Vi faccio neri».

Gli esponenti del Pd e del Movimento 5 Stelle in Commissione di Vigilanza Rai hanno chiesto di valutare la sospensione del conduttore, affermando: «Chiediamo che l’indagine interna annunciata dalla Rai vada fino in fondo, ascoltando tutti coloro che riportano testimonianze del comportamento inaccettabile e inappropriato di Diaco. La Rai valuti la sospensione del conduttore, almeno fino a quando non sarà fatta piena chiarezza». Una posizione condivisa dal Codacons, che ha presentato un esposto chiedendo la sospensione di BellaMa’ e le dimissioni del conduttore. Al momento, tuttavia, non è stata comunicata alcuna decisione ufficiale.

Diaco e i fuorionda diffusi da Selvaggia Lucarelli: la Rai avvia un’indagine interna

La puntata di BellaMa’ dell’11 novembre si è aperta con un momento particolarmente intenso per Pierluigi Diaco, che ha lasciato trasparire il difficile stato d’animo con cui era entrato in studio. Al termine di un segmento dedicato a una famiglia con due bambini portatori di impianto cocleare, il conduttore ha voluto ringraziare gli ospiti per la loro testimonianza, spiegando quanto il loro racconto lo avesse aiutato a ridimensionare le difficoltà personali e professionali che sta attraversando. «Quella di oggi è la giornata più difficile della mia vita personale e professionale. Sono entrato in questo studio con uno stato d’animo non dei migliori e il mio cuore in questi 40 minuti da spezzato si è ricomposto», ha dichiarato. Diaco ha poi aggiunto: «Ascoltare una storia come questa mi permette di dare la giusta misura alle cose, anche alle mie personali e professionali». E ancora: «Vi sono grato perché prima di entrare in studio ero attraversato da un sentimento difficile da gestire e la vostra storia mi ha contagiato e mi ha insegnato che nella vita bisogna andare avanti, malgrado tutto».

Parole pronunciate in una giornata particolarmente delicata per il programma di Rai2, dopo che la Rai ha comunicato l’apertura di un’indagine interna sulle testimonianze e sulle registrazioni audio fuori onda circolate nelle ultime ore. L’obiettivo, come precisato dall’azienda e riportato da Repubblica, è «verificare la veridicità e la fondatezza degli elementi emersi», ricostruendo quanto sarebbe accaduto dietro le quinte della trasmissione. L’emittente ha inoltre assicurato che gli accertamenti saranno condotti «garantendo la massima trasparenza e tutelando la dignità e la sicurezza di tutti i lavoratori, i collaboratori e gli ospiti» coinvolti nelle produzioni del Servizio Pubblico.