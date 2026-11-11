Selvaggia Lucarelli vs Guendalina Tavassi, chi mente e cosa si sono dette pri...

Selvaggia Lucarelli vs Guendalina Tavassi, chi mente e cosa si sono dette pri...

Al Grande Fratello Vip continua a far discutere il confronto tra Selvaggia Lucarelli e Guendalina Tavassi. Dopo lo scontro avvenuto in diretta, la polemica si è spostata anche fuori dalla Casa e si è arricchita di un nuovo capitolo: quello dei messaggi che le due si sarebbero scambiate prima dell’inizio del reality. Le versioni raccontate dalle protagoniste, però, non coincidono e hanno riacceso il dibattito tra i telespettatori.

Tutto ruota attorno alla definizione di “bulla” utilizzata da Lucarelli nei confronti della concorrente. Un giudizio che ha ferito Tavassi, tanto da provocare una reazione emotiva durante la trasmissione. La concorrente ha spiegato di non voler essere identificata con un’etichetta simile, soprattutto pensando a come i suoi figli potrebbero percepirla guardando il programma.

Anche Ilary Blasi era intervenuta, manifestando perplessità sull’utilizzo di una parola tanto pesante.

Guendalina Tavassi racconta a Marina La Rosa i messaggi con Lucarelli

A ricostruire il retroscena dei contatti precedenti al programma è stata la stessa Guendalina Tavassi, parlando con Marina La Rosa. La concorrente ha raccontato di aver avuto uno scambio con Selvaggia Lucarelli prima di entrare nella Casa e di averle confidato alcune preoccupazioni legate alla propria partecipazione al reality.

In particolare, Tavassi avrebbe espresso il timore che il suo modo di scherzare e la sua ironia potessero essere fraintesi dal pubblico, restituendo un’immagine diversa da quella che sente di avere. Una preoccupazione che, alla luce delle successive discussioni nella Casa, assume un significato particolare.

Il racconto di Guendalina, tuttavia, non ha convinto Lucarelli, che ha deciso di intervenire direttamente per chiarire come sarebbero andate le cose. La questione non riguarda più soltanto il giudizio sui comportamenti della concorrente, ma anche il contenuto delle conversazioni avvenute prima dell’inizio del programma.

La versione di Selvaggia Lucarelli: “Ho i messaggi”

Durante una diretta Instagram, Selvaggia Lucarelli ha fornito la propria ricostruzione del contatto avuto con Guendalina Tavassi. Le due si erano già incontrate in occasione di un podcast e, dopo aver saputo della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, l’opinionista le avrebbe scritto per sapere come stesse affrontando l’avvicinamento all’esperienza televisiva.

Secondo quanto raccontato da Lucarelli, in quella conversazione Guendalina le avrebbe confidato: “Selvaggia, sono terrorizzata, ho tantissima paura perché temo di passare da bullizzatrice d’Italia“.

La concorrente avrebbe inoltre manifestato il timore che la presenza nella Casa di Alex Belli e Valeria Marini potesse far emergere i suoi lati peggiori. A quel punto, sempre secondo la versione dell’opinionista, sarebbe arrivata una risposta rassicurante: “Guendalina, non ti preoccupare, giocati la carta dell’autoironia e andrà tutto bene“.

Lucarelli ha aggiunto di avere a disposizione i messaggi scambiati, elemento con cui sostiene la propria ricostruzione. Le due versioni restano quindi differenti e, almeno per il momento, il confronto non sembra destinato a chiudersi. Dopo le tensioni in diretta, anche le conversazioni precedenti al reality sono diventate parte della polemica.