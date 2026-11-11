A causa di un grave incidente sull'autostrada A8, nel tratto compreso tra Castellanza e Origgio Ovest, in direzione Milano, si sono formate code chilometriche, con tempi di percorrenza molto lunghi.

A causa di un grave incidente sull’autostrada A8, nel tratto compreso tra Castellanza e Origgio Ovest, in direzione Milano, questa mattina, mercoledì 11 novembre 2026, si sono formate code chilometriche, con tempi di percorrenza molto lunghi, anche superiori ai 40 minuti più del solito. I dettagli.

Grave incidente sull’autostrada A8 in direzione Milano

Mattinata caratterizzata da forti rallentamenti sull’autostrada A8 in direzione di Milano a causa di un grave incidente tra due auto, di cui però al momento non si conoscono i dettagli, avvenuto nel tratto compreso tra Castellanza e Origgio Ovest, in direzione appunto del capoluogo lombardo. Il sinistro ha provocato diversi disagi alla circolazione, con code chilometriche e tempi di percorrenza molto lunghi, anche di 40 minuti più del solito.

Ma ecco tutti i dettagli relativi al traffico e alle uscite consigliate per chi viaggia in direzione della città meneghina.

Terribile incidente sull’autostrada A8: code chilometriche e traffico in tilt

Intorno alle ore 08:25 di questa mattina, mercoledì 11 novembre 2026, si è verificato un incidente tra due auto nel tratto compreso tra Castellanza e Origgio Ovest, sull’autostrada A8 in direzione di Milano.

Al momento come detto non si hanno notizie circa la dinamica del sinistro, sappiamo però che ciò ha creato diversi disagi alla circolazione, in un tratto molto trafficato soprattutto proprio la mattina, con tanti lavoratori che viaggiano in direzione di Milano per recarsi al lavoro. Al momento si registrano code di circa 4 km, con tempi di percorrenza che possono arrivare anche a 40 minuti in più del normale. Per chi viaggia verso Milano è consigliata l’entrata di Saronno, sulla A9 Lainate-Chiasso. Agli automobilisti invece che sono in arrivo da Varese viene suggerita l’uscita di Castellanza. Attenzione però che sono stati segnalati rallentamenti proprio in uscita a Castellanza, in entrambe le direzioni, a causa del traffico intenso sulla viabilità ordinaria.