Incursioni di droni hanno spinto la Lituania a lanciare allerta rossa e far decollare jet NATO

Nel corso della notte di ieri la Lituania è stata teatro di una serie di avvistamenti di drone che hanno innescato allarmi aerei di livello giallo, poi rosso, su ampie porzioni del territorio nazionale. Le autorità hanno risposto immediatamente facendo decollare due volte i caccia dell’NATO, ma nessuno dei velivoli senza pilota è stato neutralizzato: tutti hanno lasciato lo spazio aereo lituano per dirigersi verso la Lettonia.

Il Centro nazionale per la gestione delle crisi, guidato da Vilmantas Vitkauskas, ha fornito i dettagli operativi, precisando che tre droni sono stati individuati inizialmente in territorio bielorusso. Uno di essi ha attraversato la Lettonia per poi dirigersi verso il confine russo, mentre gli altri due hanno seguito percorsi differenti, senza mai penetrare nello spazio aereo lituano.

Dal primo avviso giallo all’allerta rossa: tempistiche e aree coinvolte

Il primo segnale di allarme giallo è stato lanciato intorno alle 23:00 di ieri nelle regioni di Vilnius e Utena. Dopo pochi minuti l’allerta è stata revocata, ma quasi subito è scattato un secondo allarme, inizialmente limitato alla zona di Alytus e poi esteso al centro-nord della Lituania, includendo Marijampolė, Kaunas e Panevėžys.

L’intensità è passata da gialla a rossa, obbligando i residenti a mettersi al riparo e a seguire le direttive delle forze dell’ordine.

Percorsi dei droni e reazione militare dei Paesi Baltici

Secondo le ricostruzioni fornite dal capo del centro per la gestione delle crisi, i tre droni erano ancora in Bielorussia quando è stata lanciata la prima segnalazione. Uno ha superato il confine lettone, attraversato brevemente la zona di Ludza e poi puntato verso il Nord-Russia. Un secondo apparecchio è entrato dal sud vicino a Druskininkai, con una breve incursione anche in Polonia prima di virare verso nord, sorvolando le regioni di Marijampolė, Kaunas e Panevėžys, per abbandonare lo spazio aereo lituano nei pressi di Pasvalys. Un terzo drone è rimasto interamente entro i confini bielorussi.

Nel frattempo, la Lettonia ha attivato un allarme nella regione di Ludza, chiedendo alla popolazione di trovare rifugio. Le forze di difesa lettoni hanno schierato droni intercettori e unità di difesa aerea per monitorare l’eventuale ingresso di ulteriori velivoli non identificati. L’allerta è terminata alle 00:35 locali (23:35 in Italia), segnalando la fine dell’incidente.