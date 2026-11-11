La scorsa primavera Ilary Blasi è tornata dietro le quinte del Grande Fratello Vip, subentrando a Alfonso Signorini a seguito delle pesanti accuse di Fabrizio Corona. Il caso, che aveva costretto il conduttore a sospendere ogni incarico con Mediaset, è rimasto per mesi ai margini delle dichiarazioni pubbliche della Blasi, che ha evitato sia i consueti saluti di passaggio di testimone sia ogni commento diretto.

Solo dopo un lungo silenzio, la conduttrice ha accettato un’intervista con Vanity Fair, dove ha offerto una visione più articolata della tempesta mediatica. Ha definito la vicenda una gogna mediatica, un termine che utilizza per descrivere l’insieme di notizie, foto private e testimonianze che si sono susseguite senza alcun filtro, rendendo difficile distinguere il vero dal falso.

Ilary Blasi rompe il silenzio: la gogna mediatica di Alfonso Signorini

Durante l’intervista, la presentatrice ha sottolineato come le puntate del format Falsissimo di Corona abbiano alimentato una spirale di insinuazioni e provocato la diffusione di contenuti sensibili, tra cui chat e fotografie riservate. “Ci sono molte vittime in questa storia”, ha dichiarato, citando non solo Signorini ma anche figure come Belen Rodriguez, Maria De Filippi, Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, tutte coinvolte in qualche modo dalle accuse o dalle rivelazioni di Corona.

Blasi ha inoltre ricordato di essere stata personalmente bersaglio dell’ex re dei paparazzi prima di Signorini, esperienza che le conferisce una certa empatia verso chi è stato colpito. “Mi è dispiaciuto per lui: è diventata una gogna mediatica che, a prescindere da tutto, non auguro a nessuno”, ha aggiunto, mettendo in guardia su chi, a suo avviso, ha sfruttato la vicenda per guadagnare visibilità.

Un passato di tensioni e riconciliazioni tra Blasi e Signorini

Il rapporto professionale tra i due conduttori non è sempre stato sereno. In un’intervista del 2021 a Verissimo, Ilary aveva ammesso di non sentirsi spesso con Signorini, ma di apprezzare i brevi contatti rapidi, soprattutto per i ricordi legati ai tre anni trascorsi insieme al Grande Fratello Vip. “È stata una spalla pazzesca, fondamentale per me”, ha ricordato, sottolineando il valore emotivo di quel periodo.

Nel 2011, tuttavia, i due erano finiti al centro di una accesa disputa legale: alcune foto della ex moglie di Francesco Totti, scattate da Signorini su un balcone a Formentera e pubblicate sulla rivista Chi, avevano scatenato una denuncia e una successive richieste di risarcimento. La causa è poi caduta in prescrizione, ma ha lasciato una traccia di tensione che è stata gradualmente rimarginata quando i due hanno dovuto collaborare nuovamente per la prima edizione del reality.

Le implicazioni legali della polemica Corona-Signorini

Parallelamente al caotico scambio di accuse, Mediaset e altre figure di spicco del panorama televisivo, tra cui Marina e Pier Silvio Berlusconi, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Silvia Toffanin e Samira Lui, hanno intrapreso una causa civile contro Corona, chiedendo un risarcimento di 160 milioni di euro per i danni subiti. La prima udienza si è tenuta recentemente, ma il tribunale non ha ancora emesso una sentenza né ha stabilito se procedere al rinvio a giudizio o all’archiviazione delle accuse contro Signorini.

Il programma Falsissimo, al centro della controversia, è stato rimosso da YouTube a seguito delle denunce, sebbene l’ultimo episodio sia stato trasmesso in televisione. Corona ha continuato a pubblicare contenuti che pretendevano di mettere in luce un presunto “sistema di abusi” legato all’ingresso dei concorrenti nella Casa del reality, smentendo poi le stesse accuse con una risposta di revenge porn e violazione della privacy nei confronti di Signorini.

Il ruolo di Mediaset nella causa civile

Mediaset, proprietaria del Grande Fratello Vip, ha sostenuto la denuncia affermando che le rivelazioni di Corona hanno intaccato la reputazione dell’intera azienda e dei suoi dirigenti. La compagnia ha puntato il dito su un danno d’immagine che, secondo i suoi legali, giustifica la richiesta milionaria di risarcimento. Il giudice dovrà ora valutare se le dichiarazioni pubbliche di Corona costituiscano diffamazione o se rientrino nella libertà di stampa.

Nel frattempo, il caso rimane avvolto da incertezze: le indagini della Procura sono ancora in corso e nulla è stato ancora definito in termini di responsabilità penale o civile. Ilary Blasi, ora al timone del reality, ha chiuso la sua intervista ribadendo la necessità di attendere l’esito del processo, pur mantenendo la sua opinione critica sulla gestione mediatica della vicenda.