Sarebbero stati individuati 36 lavoratori in nero tra i comuni di Taranto, Pulsano, San Giorgio Ionico, Manduria, Palagianello e Laterza. Dieci datori di lavoro sarebbero stati segnalati dalla Guardia di Finanza.

Sarebbero stati individuati 36 lavoratori in nero tra i comuni di Taranto, Pulsano, San Giorgio Ionico, Manduria, Palagianello e Laterza. Dieci datori di lavoro sarebbero stati segnalati dalla Guardia di Finanza.

Controlli nel capoluogo italiano: individuati 36 lavoratori in nero

La Guardia di Finanza ha effettuato diversi controlli in Puglia, arrivando a individuare ben 36 lavoratori in nero tra i comuni di Taranto, Pulsano, san Giorgio Ionico, Manduria, Palagianello e Laterza.

Al termine dei controlli, la stessa Guardia di Finanza ha segnalato 10 datori di lavoro, tra cui il titolare di un ristorante di Manduria, il quale avrebbe impiegato un minorenne durante le ore notturne.

Taranto, scoperti 36 lavoratori in nero

Come abbiamo appena visto, la Guardia di Finanza ha individuato 36 lavoratori in nero e segnalati 10 datori di lavoro per la possibile sospensione delle rispettive attività.

Questo è appunto il bilancio di una serie di controlli condotti dai finanzieri del Comando provinciale di Taranto nell’ambito delle operazioni finalizzate a contrastare il lavoro sommerso e le irregolarità occupazionali. Le ispezioni sono state avviate sulla base di un’autonoma attività di intelligence economico-finanziaria, tramite la quale la Guardia di Finanza ha scoperto le realtà da sottoporre a controllo.

Una volte terminati i controlli, i militari hanno trasmesso all’Ispettorato Territoriale del Lavoro le segnalazioni relative a 10 datori di lavoro, ritenuti responsabili dell’impiego di personale in nero. Ora spetterà all’autorità competente valutare l’adozione dei provvedimenti di sospensione delle attività commerciali interessate. A Manduria, come detto in precedenza, il titolare di un’attività di ristorazione è stato inoltre segnalato all’autorità giudiziaria per aver impiegato un lavoratore minorenne durante le ore notturne, in violazione quindi delle disposizioni previste a tutela dei lavoratori più giovani. Ricordiamo che il lavoro sommerso oltre a determinare la sottrazione di risorse fiscali e contributive, espone i lavoratori a possibili situazioni di sfruttamento e penalizza le aziende che rispettano gli obblighi previsti dalla normativa.