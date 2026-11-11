Milano, 14 arresti per le rapine in metro e sui treni: 15 giovani indagati per aggressioni e furti di collane, bracciali e oggetti di valore.

Seguivano le vittime, aspettavano il momento più favorevole per aggredirle e poi le accerchiavano, sfruttando la superiorità numerica per impossessarsi di collane, bracciali e altri oggetti di valore. È questo il modus operandi contestato a un gruppo di giovani accusati di aver messo a segno numerose rapine sui mezzi pubblici e nelle stazioni di Milano. L’indagine della Polizia di Stato si è conclusa con un’operazione che ha portato a 14 arresti e a una misura cautelare meno restrittiva per un altro indagato.

In carcere sono finiti un cittadino tunisino di 20 anni e 13 egiziani, di età compresa tra i 19 e i 25 anni. Per un secondo tunisino ventenne è stato invece disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le contestazioni, a vario titolo, riguardano otto rapine, un furto con strappo e ricettazione, per fatti che sarebbero avvenuti tra agosto 2025 e giugno 2026.

Calci, spray al peperoncino e aggressioni: il gruppo colpiva sui mezzi pubblici

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il gruppo avrebbe seguito uno schema ricorrente. I giovani individuavano una persona, generalmente sola, la pedinavano e aspettavano di poterla raggiungere in un punto favorevole. A quel punto la circondavano e la aggredivano, utilizzando la forza fisica e il vantaggio numerico per sottrarle gli oggetti di valore.

Tra i metodi contestati ci sarebbero calci, percosse e l’utilizzo di spray al peperoncino. Gli obiettivi erano soprattutto collane e bracciali d’oro, orologi, denaro contante e carte di pagamento. In due episodi le vittime avrebbero riportato lesioni, con prognosi rispettivamente di cinque e 28 giorni.

Le aggressioni sarebbero avvenute soprattutto a bordo delle metropolitane e dei treni regionali, ma anche nelle stazioni e nelle aree vicine alle fermate. Gli spostamenti quotidiani sui mezzi pubblici diventavano così, secondo l’accusa, un’occasione per individuare le persone da colpire.

Da Corvetto a Porta Venezia: le zone interessate dalle rapine

L’attività investigativa ha permesso di ricostruire dieci episodi complessivi, inizialmente seguiti attraverso procedimenti distinti e poi riuniti in un’unica indagine lo scorso giugno, su impulso del Commissariato Mecenate.

Diversi fatti sarebbero avvenuti lungo la linea M3, tra le fermate di Brenta e Corvetto, e alla stazione Zara. Altri episodi sono stati segnalati alla fermata Gerusalemme della linea M5 e a Porta Venezia, sulla M1.

Le indagini hanno inoltre interessato la fermata degli autobus ATM di piazzale Buonarroti, la stazione Ferrovie Nord di Domodossola, piazza XXIV Maggio e via Torino. Una serie di luoghi diversi, ma accomunati dalla presenza di numerosi passeggeri e dalla possibilità di allontanarsi rapidamente dopo le aggressioni.

Le telecamere e i profili social al centro delle indagini

Per identificare i presunti responsabili, gli investigatori hanno raccolto le testimonianze delle vittime e analizzato le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza. Sono stati esaminati i filmati delle telecamere di ATM, Ferrovie Nord e degli impianti privati presenti nelle zone interessate dalle rapine.

Un ulteriore passaggio è stato il confronto tra le immagini e i profili social dei sospettati. Gli agenti hanno verificato elementi come i volti, gli abiti e gli accessori indossati dai giovani, cercando corrispondenze con quanto documentato durante le aggressioni.

L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha coinvolto diversi uffici della Polizia di Stato: il Commissariato Mecenate, i commissariati Garibaldi Venezia, Sempione e Porta Genova, la Polizia Ferroviaria e la Polizia Locale.

Al termine dell’attività sono state eseguite le misure cautelari nei confronti dei 15 indagati: 14 sono stati condotti in carcere, mentre per il quindicesimo è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le accuse dovranno essere verificate nel corso del procedimento e le responsabilità penali accertate nelle successive fasi giudiziarie.