Il 11 novembre 2026 l’Istituto Piepoli, su incarico dell’Unione delle Province d’Italia, ha pubblicato i risultati di un’indagine che ha coinvolto cittadini e amministratori locali. L’obiettivo era valutare il grado di soddisfazione verso il sistema attuale di nomina dei presidenti provinciali, che prevede la scelta da parte degli stessi amministratori anziché da parte degli elettori.

Il sondaggio ha evidenziato un chiaro desiderio di cambiamento: il 74 % degli intervistati ha espresso favore per il ripristino dell’elezione diretta del presidente e del consiglio provinciale, mentre la medesima percentuale ha dichiarato di conoscere il meccanismo attuale, ritenuto inadeguato da 7 italiani su 10.

Le risposte dei cittadini: più democrazia e responsabilità

Secondo il questionario, la metà degli italiani (50 %) vuole partecipare attivamente al processo decisionale, sostenendo che la partecipazione diretta aumenterebbe la legittimazione democratica. Inoltre, il 69 % ritiene che il voto diretto garantirebbe una più ampia rappresentanza e renderebbe gli eletti maggiormente responsabili nei confronti della popolazione. Questo desiderio di protagonismo è accompagnato da un legame emotivo: il 56 % degli intervistati considera la Provincia un ente utile, il 62 % percepisce un forte legame con l’istituzione e il 39 % dichiara di avere fiducia nella sua operatività.

Il ruolo della Legge 56/14 nella percezione dei cittadini

La Legge 56/14, che ha limitato le funzioni dei consigli provinciali e ha escluso il voto diretto per più di un decennio, è al centro della percezione negativa. Nonostante la riduzione dei contatti diretti fra cittadini e provincia, una significativa maggioranza continua a riconoscere il valore dell’ente, segnale che la riforma non ha spezzato il rapporto storico tra il territorio e la sua amministrazione.

Il punto di vista dei sindaci: quasi un consenso totale

Quando si passa al campione dei sindaci, il consenso al ritorno del voto diretto supera ogni aspettativa: oltre il 90 % si dichiara favorevole, argomentando che ciò accrescerebbe la legittimazione democratica e l’efficacia amministrativa delle Province. Un dato ancor più impressionante è il 97 % dei sindaci che ritiene l’istituzione provinciale utile per il proprio territorio, evidenziando il ruolo di rappresentanza politica e di coordinamento.

Il 65 % dei sindaci intervistati sostiene che le competenze attribuite alle Province dovrebbero essere ampliate, mentre 9 sindaci su 10 considerano prioritario garantire maggiori risorse finanziarie alle amministrazioni provinciali. Queste richieste indicano una visione condivisa di potenziamento sia in termini di capacità gestionali sia di autonomia economica.

Prospettive future e possibile riforma

Alla luce di questi dati, l’Unione delle Province d’Italia intende presentare al Governo una proposta di revisione della normativa, sottolineando che la domanda di elezioni dirette proviene sia dalla cittadinanza che dalle amministrazioni locali. Se accettata, la riforma potrebbe riequilibrare il rapporto tra Stato e territorio, ristabilendo un canale di partecipazione più trasparente e rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni provinciali.

Il sondaggio del 11 novembre evidenzia una forte spinta verso il ritorno del voto diretto per le Province, con una maggioranza chiara sia tra i cittadini che tra i sindaci. La sfida imminente resta quella di tradurre questo consenso in azioni legislative concrete, al fine di rivitalizzare la democrazia locale e garantire una governance più responsabile e partecipata.