Il governo italiano ha appena presentato al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) il tredicesimo pacchetto di aiuti militari destinato all’Ucraina. Si tratta di un nuovo lotto di forniture, tra cui sistemi anti-aerei, generatori e altri equipaggiamenti richiesti dal Paese di Kiev per far fronte a un conflitto ancora in corso.

La decisione è stata concordata a livello interministeriale, ma la sua attuazione dipende dalla firma di tutti i protagonisti, tra cui il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La mancata sottoscrizione crea un’interferenza perfetta nel momento in cui il governo tenta di dare continuità al proprio impegno internazionale.

Motivi della mancata firma di Giorgetti

Secondo quanto comunicato alla premier Giorgia Meloni, il motivo per cui Giorgetti non ha ancora apposto la propria firma è di natura temporaneamente fisica.

Il ministro dell’Economia si trovava a Bruxelles, impegnato nelle riunioni dell’Eurogruppo e del Consiglio Ecofin, e non ha potuto visionare né firmare il documento classificato a distanza. La normativa interna richiede la presenza fisica per la firma di atti di sicurezza nazionale, perciò il decreto resta in attesa finché il ministro non tornerà nella capitale, previsto per i prossimi giorni.

Il ruolo degli altri ministri

Nel frattempo, Antonio Tajani, vice premier e ministro degli Esteri, ha dichiarato di aver già apposto la propria firma insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto. Entrambi hanno confermato che il provvedimento è stato bollinato dal Ministero dell’Economia e che non vi sono “sorprese” di natura politica. Crosetto ha inoltre sottolineato che la presentazione al Copasir rappresenta un passaggio formale, non un’autorizzazione parlamentare, poiché il quadro normativo per le forniture è già stato esteso fino al 31 dicembre 2026.

Tensioni all’interno della maggioranza

Le critiche non si sono fatte attendere dal partito della Lega. Il portavoce Claudio Borghi ha ricordato che, in caso di un nuovo “decreto cornice” per il 2027, la Lega potrebbe opporsi, avvertendo che la decisione rischia di creare una nuova contrarietà politica. Il leader leghista Matteo Salvini, poco prima di rinnovare la sua carica di segretario, aveva già annunciato un possibile “stop” alle forniture di soldi e armi a Kiev, chiedendo trasparenza sui contenuti del pacchetto.

Le reazioni di Fratelli d’Italia e Forza Italia

Da parte dei partner di coalizione, Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia ha ribadito l’impegno a non “sottrarsi” al sostegno di Kiev, auspicando una rapida conclusione del conflitto. Forza Italia, rappresentata da Tajani, ha ribadito che l’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina, sottolineando che il pacchetto è già stato approvato a livello interministeriale. La premier Meloni, intervenuta a Bologna durante la visita alla fiera EIMA, ha definito la vicenda un “impedimento fisico temporaneo” e ha assicurato che la posizione dell’Italia su Kiev non cambierà.

Prospettive e prossimi passi

Una volta tornato a Roma, Giorgetti potrà firmare il documento e dare il via libera definitivo alle spedizioni. La lista delle forniture rimane classificata, ma il ministro Crosetto ha escluso l’invio di missili Aster, riservandoli all’utilizzo interno. Il dibattito interno potrebbe riaccendersi quando il prossimo decreto “cornice” per il 2027 sarà in agenda, ma per il momento la maggioranza sembra aver trovato un equilibrio tra le esigenze operative e le tensioni politiche.