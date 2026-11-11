La nuotatrice sudafricana Tatjana Smith, vincitrice di quattro medaglie olimpiche, ha annunciato una svolta inattesa nella sua carriera: dalla prossima stagione gareggerà sotto la bandiera dei Paesi Bassi. In un video emotivo pubblicato su Instagram, la campionessa ha spiegato che la decisione è stata presa per affrontare sfide finanziarie e per accedere a un supporto sportivo più solido.

Il cambiamento di bandiera: da Sudafrica ai Paesi Bassi

Smith, 29 anni, possiede la cittadinanza doppia sudafricana e olandese. La scelta di rappresentare i Paesi Bassi – l’arancione al posto del verde e oro sudafricano – nasce dalla volontà di “esplorare un’altra parte della propria identità”. Il passaggio è stato riconosciuto da World Aquatics il 10 novembre, confermando la validità del nuovo allineamento sportivo.

Nonostante il cambiamento di federazione, la nuotatrice ha dichiarato che continuerà a vivere e allenarsi in Sudafrica, mantenendo i legami con il suo team locale.

Motivi finanziari e di supporto sportivo

Nel suo messaggio, Smith ha citato le “difficoltà finanziarie e pratiche” che hanno reso insostenibile proseguire con la Swimming South Africa. Negli ultimi anni l’atleta ha dovuto attendere più di un anno per il pagamento di un premio di 35 000 $, a causa di questioni burocratiche legate al kit di gara.

Inoltre, i costi richiesti agli atleti per partecipare a competizioni internazionali sono aumentati, mentre la spesa totale per l’alto livello è diminuita. Passare ai Paesi Bassi le garantisce, secondo le sue parole, un “sistema che permette di prosperare, non solo di sopravvivere”.

Il percorso agonistico della campionessa

Smith ha scritto una pagina memorabile nella storia del nuoto sudafricano. Ai Giochi di Tokyo 2021 ha conquistato l’oro nei 200 m rana e l’argento nei 100 m rana; a Parigi 2024 ha aggiunto un altro oro nei 100 m rana e un argento nei 200 m rana. Con questi quattro medaglioni – due d’oro e due d’argento – è diventata l’atleta più decorata del Sudafrica, pari solo a Chad le Clos per numero di medaglie, ma con un maggior numero di ori. Nel 2023 ha stabilito il record mondiale nei 200 m rana e ha ottenuto l’oro alle World Championships a Fukuoka, primo oro femminile per il Sudafrica in quella competizione.

Ritorno in gara e obiettivi per Los Angeles 2028

Dopo aver annunciato il ritiro subito dopo Parigi, Smith è tornata in acqua nel 2024 e ha vinto il titolo nazionale nei 50 m rana durante i Campionati short-course di Pietermaritzburg. Questo risultato le ha garantito la qualificazione per i Campionati del mondo short-course di Pechino (1-6 dicembre 2026), dove gareggerà per i Paesi Bassi. L’obiettivo a medio termine è la gara dei 50 m rana, disciplina introdotta per Los Angeles 2028, dove spera di ritornare in Olimpico con la nuova bandiera.

Reazioni e prospettive future

La decisione ha suscitato sentimenti contrastanti: molti sudafricani hanno espresso delusione, mentre altri hanno riconosciuto il coraggio di Smith nel cercare un ambiente più equo. La notizia ha riacceso il dibattito sul sostegno agli sportivi d’élite in Sudafrica, con richieste di maggiore trasparenza nella gestione dei premi e di un modello di alta performance più sostenibile. Per i Paesi Bassi, l’arrivo di una nuotatrice di tale calibro rappresenta un potenziale rinforzo per il loro programma, soprattutto in vista di Los Angeles.

In conclusione, Tatjana Smith non sta rinnegando le sue radici sudafricane; al contrario, ringrazia la comunità, gli allenatori e tutti i tifosi che l’hanno sostenuta. Il suo nuovo percorso si basa su una visione più ampia dell’identità sportiva e sulla ricerca di un contesto che privilegi la crescita continua. Il mondo del nuoto osserverà con attenzione come evolverà questa partnership tra una campionessa plurimedagliata e una federazione pronta a offrirle le risorse necessarie per brillare nuovamente sui palcoscenici più importanti.