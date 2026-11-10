Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha tenuto negli ultimi giorni una serie di interventi focalizzati sul crescente pericolo rappresentato dalla guerra ibrida e dagli attacchi informatici che hanno colpito diversi paesi europei. Durante una visita alla sala cyber della Farnesina, il segretario ha descritto la situazione come una minaccia diretta al funzionamento delle democrazie.

Secondo Tajani, le recenti intrusioni, denunciate come opera di hacker filorussi in Italia, si inseriscono in un più ampio scenario di pressione digitale che coinvolge anche la Francia, la quale attribuisce gli attacchi all’Iran. Il ministro ha sottolineato l’importanza di un segno forte da parte dei Paesi democratici e ha richiesto un intervento coordinato a livello del G7.

Attacchi hacker in Italia: profilo dei responsabili

Tajani ha precisato che gli attacchi subiti sul territorio nazionale sono stati effettuati da individui che si sono apertamente dichiarati filorussi. Sebbene non sia stata avanzata una responsabilità diretta dello Stato russo, il ministro non ha escluso la possibilità di una “regia” esterna, insinuando che dietro le azioni possa agire un attore governativo.

Differenze tra motivazione filorussa e possibili direttive straniere

Il ministro ha ricordato che la semplice affiliazione ideologica non è sufficiente a incolpare la Russia: “se ci fosse una direzione chiara da parte di un Paese, reagiremmo diplomaticamente”. Ha inoltre evidenziato che gli hacker, pur proclamandosi filorussi, operano in un contesto di coordinamento più ampio, suggerendo una possibile sinergia tra gruppi criminali e nazioni ostili.

Il G7 come risposta comune

Durante la riunione ministeriale del G7 a Parigi, Tajani ha annunciato che la questione degli attacchi sarà inserita in un documento condiviso, firmato anche dal ministro francese degli Esteri. Il testo prevede una difesa comune dei dati dei cittadini e un impegno a rafforzare le capacità cyber dei Paesi membri.

Collaborazione con Francia e Ucraina

Il ministro ha riferito di aver discusso la tematica anche con il collega ucraino, presente a Parigi, sottolineando che la risposta europea è già compatta. Secondo Tajani, finché non saranno individuati i responsabili certi, l’Unione non potrà ricorrere a sanzioni, ma la pressione diplomatica rimane una via obbligata per “difendere i nostri interessi, la democrazia e la libertà”.

Le dichiarazioni di Tajani pongono l’accento su due assi fondamentali: riconoscere la natura ibrida degli attacchi e promuovere una risposta unitaria del G7. La sfida, ora, è trasformare queste parole in misure operative capaci di contrastare una minaccia che non rispetta confini geografici né codici tradizionali di guerra.