Follia in Italia, aggredita alla guida di un Suv: uomo tenta di strapparle un Rolex

I furti di beni preziosi sono purtroppo in costante aumento, la situazione difficile che sta affrontando il nostro paese porta sempre più persone ad effettuare gesti eclatanti al fine di migliorare la propria condizione di vita anche se alcune volte possono essere commessi dei passi falsi che invece di cambiarla la peggiorano in modo significativo.

Roma, tenta di rubare il Rolex, la polizia lo blocca e lo arresta

Un uomo ha provato a rubare dal polso di una malcapitata il prezioso orologio dal valore di diverse decine di migliaia di euro.

Proprio a pochi passi dalla scena c’era una volante della Polizia che lo ha immediatamente intercettato, l’uomo che ha tentato il colpo però accortosi della presenza degli agenti non è più riuscito a gestire il controllo del proprio veicolo, uno scooter, ed ha finito per schiantarsi contro le auto parcheggiate.

Questa sua imperizia ha reso ancor più semplice l’arresto dell’uomo, accusato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Roma, una donna vittima di una tentata rapina, volevano prendere il Rolex

Roma, quartiere EUR una donna che viaggia a bordo del proprio suv con il finestrino abbassato, un malvivente la vede e decide che è il momento perfetto per entrare in azione.

Si affianca alla donna e tenta di portarle via l’orologio, lei però è caparbia e resiste, nel frattempo una volante della Polizia vede la scena e decide di intervenire, a quel punto per il rapinatore non c’è molto da fare.

Viene arrestato dagli agenti e portato in commissariato, come riporta Zazoom.it, si scoprirà poi che era un cittadino di origine napoletana in trasferta a Rom a con il compito di compiere furti di oggetti di valore da rivendere sul mercato nero al fine di guadagnarne denaro.

Un Rolex sul mercato ha quotazioni elevate che permettono di ottenere ingenti somme, a patto però di riuscire a fare il colpo, cosa che in questa situazione, per fortuna della donna, non è avvenuta.