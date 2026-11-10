È morto a 16 anni Jeffry, lo storico border collie dei Vigili del Fuoco di Venezia che ha preso parte ad alcune delle più importanti operazioni di soccorso in Italia. Al fianco del suo conduttore Mauro Masin, ha contribuito a salvare numerose vite, diventando un simbolo di coraggio e dedizione. Commosso il ricordo delle istituzioni, con il messaggio di addio del presidente del Consiglio regionale Luca Zaia.

Addio a Jeffry, morto a 16 anni lo storico cane pompiere dei Vigili del Fuoco

Si è spento a 16 anni Jeffry, il celebre border collie del nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco di Venezia, diventato negli anni un simbolo di coraggio, dedizione e spirito di servizio. Per gran parte della sua vita ha preso parte a delicate operazioni di ricerca e soccorso, lavorando fianco a fianco con il suo conduttore e addestratore, il vigile del fuoco Mauro Masin, con il quale aveva costruito un legame speciale.

Grazie al suo fiuto e alle sue capacità, ha contribuito a salvare numerose persone, individuando dispersi rimasti intrappolati sotto le macerie o travolti dalla neve. Tra gli interventi che lo hanno reso noto in tutta Italia figurano quelli successivi al crollo del Ponte Morandi di Genova e alla valanga che investì l’hotel Rigopiano, in Abruzzo.

Due tragedie che hanno segnato profondamente il Paese e nelle quali il suo contributo si è rivelato particolarmente prezioso.

Il ricordo delle istituzioni, il messaggio di Luca Zaia per Jeffry

Nel corso dei suoi 16 anni, Jeffry non è stato soltanto un cane da soccorso, ma un componente fondamentale della squadra veneziana, distinguendosi per affidabilità, preparazione e instancabile impegno. La sua scomparsa ha suscitato commozione anche tra le istituzioni, che hanno voluto rendere omaggio al lavoro svolto durante la sua lunga carriera.

Tra i messaggi di cordoglio è arrivato quello del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che ha ricordato il valore della sua storia insieme al conduttore Mauro Masin. “Una storia che rende orgoglioso il Veneto, terra di uomini e donne che ogni giorno dimostrano generosità, coraggio e spirito di servizio“, ha dichiarato. Zaia ha poi evidenziato come Jeffry e il suo inseparabile compagno abbiano saputo incarnare questi principi, richiamando l’attenzione sull’importanza delle unità cinofile e sul loro prezioso lavoro nelle situazioni di emergenza. Il suo saluto si è concluso con un pensiero rivolto a chi gli è stato vicino: “A Mauro e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il mio abbraccio più sincero. Ciao Jeffry, piccolo grande eroe“.

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