Non è ancora Capodanno e i botti sono già costati la vita a un cane, il cuore non ha retto per lo spavento. Si chiamava Nero, aveva 12 anni e viveva al Parco degli Animali, il canile rifugio di Firenze.

Firenze, morto Nero, il cane del Parco degli Animali: terrorizzato dai botti di Capodanno

Si può festeggiare l’arrivo del nuovo anno senza i botti? Sì si può, soprattutto pensando non solo a quante persone, ogni anno, ci rimettono arti, occhi e anche la vita, ma anche a quanti animali, terrorizzati dal rumore, possono ad esempio scappare di casa o, purtroppo, anche morire dallo spavento.

E’ quello che è successo a Nero, un cane di 12 anni che viveva al Parco degli Animali, il canile rifugio di Firenze. Il suo cuore non ha retto allo spavento. La vicesindaca, Paola Galgani, il giorno prima della tragedia, aveva illustrato l’ordinanza comunale anti-botti, ma ciò non è bastato. Proprio nei pressi del canile, sono stati sparati dei botti, fatali per il povero Nero.

Firenze, morto Nero, il cane del Parco degli Animali: “Siamo devastati”

A raccontare quello che è successo a Nero, morto dalla paura per i botti di Capodanno, gli operatori del canile rifugio sui social: “siamo devastati. Nel tardo pomeriggio di domenica sono state esplose nei dintorni del nostro canile delle vere e proprie bombe. Il nostro Nero, da sempre, era terrorizzato dai tuoni, dai boati, dagli scoppi. Il suo cuore non ha retto allo spavento e lo abbiamo trovato morto nel suo box.” Una storia che si spera possa far riflettere in vista di questa sera.