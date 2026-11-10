All’inizio della giornata i mercati energetici mostrano un trend ribassista: il prezzo del petrolio scende ulteriormente, influenzando sia gli investitori istituzionali sia i consumatori finali. Gli analisti osservano che la pressione su domanda e offerta, combinata a dati recenti di produzione, sta spingendo i benchmark verso livelli più bassi rispetto alla settimana precedente.

Il Brent, riferimento per il greggio del Mare del Nord, è sceso a 90,8 dollari al barile, segnando una perdita dell’1,81% rispetto al valore di chiusura della sessione precedente.

Questa contrazione, sebbene modesta, indica una continuità del sentimento negativo che caratterizza gli scambi odierni sui mercati globali.

Brent cala a 90,8 dollari al barile

Il movimento del Brent è stato guidato da un aumento delle riserve ufficiali negli Stati Uniti e da una leggera diminuzione degli ordini di carico a destinazione asiatica.

I dettagli della Report di Inventario Settimanale mostrano un surplus di circa 3,5 milioni di barili, una cifra superiore alle aspettative degli analisti, che ha alimentato il timore di un eccesso di offerta.

Motivi del ribasso del Brent

Tra i fattori chiave troviamo la debolezza del dollaro americano, che rende il petrolio più costoso per gli acquirenti in valuta locale, e le previsioni di crescita globale più lente del previsto.

Inoltre, le tensioni geopolitiche nell’area del Mar del Nord sono rimaste contenute, riducendo l’eventualità di interruzioni nella produzione, elemento che tradizionalmente spinge i prezzi verso l’alto.

WTI registra una discesa più marcata

Parallelamente, il WTI è sceso a 85,20 dollari al barile, una contrazione del 1,90% rispetto al livello di chiusura della giornata precedente. Questo calo più netto rispetto al Brent riflette le dinamiche specifiche del mercato americano, dove le scorte di Cushing, Oklahoma, hanno registrato un incremento significativo.

Fattori che spingono il WTI sotto i 86 dollari

Le ragioni dietro il ribasso del WTI includono la riduzione delle aspettative di domanda nel settore dei trasporti negli Stati Uniti, sostenuta da dati di traffico più deboli del previsto. Inoltre, la pressione dei produttori di shale oil, che hanno aumentato la propria produzione per compensare prezzi più bassi, ha ulteriormente allungato il mercato, contribuendo a una maggiore disponibilità dell’energia.

Il prezzo del petrolio continua a navigare tra le correnti di domanda debole, scorte in crescita e dinamiche valutarie. Gli operatori di mercato dovranno monitorare attentamente le prossime pubblicazioni di inventario e gli sviluppi macroeconomici, poiché anche piccoli aggiustamenti potrebbero innescare nuovi movimenti di prezzo nelle prossime sessioni di trading.