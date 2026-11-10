Via libera del governo al Decreto Bollette e al Decreto Infrastrutture: previsti sconti sulle tariffe energetiche e 50 milioni per il sostegno abitativo ai genitori separati.

Il governo accelera sul fronte del sostegno a famiglie e imprese con il via libera a due nuovi provvedimenti: il Decreto Bollette, pensato per contrastare il caro-energia attraverso un tetto al prezzo del gas, e il Decreto Infrastrutture, che prevede anche un aumento dei fondi destinati ai genitori separati o divorziati in difficoltà abitativa.

Tra risparmi attesi, nuove risorse e polemiche politiche, ecco quali sono le principali novità e chi potrà beneficiare degli interventi.

Decreto Bollette, via libera del governo: tetto al prezzo del gas e sconti in arrivo da gennaio

Dopo due rinvii e un lungo confronto tecnico con la Commissione europea, il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Decreto Bollette, il provvedimento che punta a contenere il costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese.

Il testo, concordato con Bruxelles anche grazie al contributo di Arera e del Gestore dei Mercati Energetici (GME), introduce un meccanismo temporaneo per ridurre l’incidenza del gas sul prezzo dell’elettricità. Secondo il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a partire da gennaio gli interventi permetteranno di ottenere un risparmio medio complessivo di circa 15 euro al megawattora.

«È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo», ha dichiarato il ministro, sottolineando come il provvedimento sia stato elaborato in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche e forti oscillazioni dei costi energetici.

Price cap a 58,9 euro e rimborso ai produttori: come funzionerà il nuovo meccanismo

La misura centrale prevede l’introduzione, per un periodo massimo di 18 mesi, di un tetto di 58,9 euro al megawattora sul prezzo del gas destinato alla produzione di energia elettrica. L’obiettivo è intervenire sul costo all’ingrosso della corrente, fortemente condizionato dalle quotazioni del metano. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha illustrato tre direttrici dell’intervento: limitare il prezzo del gas impiegato nelle centrali, trasferire sulle bollette i vantaggi derivanti dall’energia prodotta a costi inferiori e impedire che i maggiori oneri ricadano interamente sui consumatori. «Abbiamo chiesto che i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio per famiglie e imprese», ha spiegato la premier, aggiungendo che il governo intende tutelare l’interesse dei cittadini anche a costo di intervenire sulle rendite di alcuni operatori.

Il sistema prevede che le società elettriche acquistino il gas alle quotazioni di mercato e ricevano successivamente un rimborso parziale per la differenza rispetto al prezzo calmierato. La compensazione sarà finanziata attraverso un onere aggiuntivo applicato alle bollette, ma resterà inferiore alla riduzione ottenuta sul costo dell’elettricità. Di conseguenza, il saldo dovrebbe comunque essere favorevole per i consumatori con contratti a prezzo variabile, mentre chi ha sottoscritto una tariffa fissa non subirà modifiche. Sono inoltre previsti vincoli per evitare che le imprese trasferiscano ulteriori costi sugli utenti. A questi si aggiungerà una riduzione superiore a 850 milioni di euro degli oneri di sistema sulla bolletta del gas. Gli effetti, tuttavia, non saranno immediati e il meccanismo prevede una conclusione graduale al termine dei 18 mesi.

Il via libera al decreto ha alimentato il confronto tra associazioni di categoria e organizzazioni dei consumatori. Confcommercio ha accolto positivamente l’introduzione del tetto al prezzo del gas, stimando che le bollette elettriche delle imprese possano diminuire fino al 10%, pur evidenziando la necessità di evitare nuovi aggravi per gli utenti. Più critica la posizione di Confimprenditori, che avrebbe preferito un intervento più incisivo, sul modello spagnolo, per abbattere in maniera significativa i costi energetici delle attività produttive.

Anche l’Unione Nazionale Consumatori ha espresso forti riserve. Il presidente Marco Vignola ha definito il provvedimento «un intervento insufficiente e tardivo», contestando i tempi necessari per arrivare all’approvazione e l’assenza di benefici immediatamente percepibili. L’associazione ha inoltre lamentato la mancanza di interventi specifici per sostenere le famiglie alle prese con le spese di riscaldamento in vista dell’inverno. Critico Angelo Bonelli, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, secondo cui il risparmio per le famiglie sarebbe limitato a pochi euro e non affronterebbe la questione strutturale della dipendenza dal gas. Anche il Movimento 5 Stelle, con Chiara Appendino, ha contestato l’entità dei benefici, chiedendo misure più incisive, una maggiore attenzione agli extraprofitti e un’accelerazione della transizione verso le fonti rinnovabili.

Decreto Infrastrutture, aumentano i fondi per i genitori separati

Nel corso dello stesso Consiglio dei ministri è arrivato il via libera anche al Decreto Infrastrutture, che introduce modifiche alla disciplina della finanza di progetto e del partenariato pubblico-privato. Il provvedimento, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato da Matteo Salvini, punta a favorire la realizzazione delle opere pubbliche, assicurare continuità agli investimenti e rafforzare la collaborazione tra amministrazioni e soggetti privati. Tra gli ambiti interessati figurano anche servizi essenziali come l’illuminazione pubblica e gli interventi legati all’energia. Le nuove disposizioni modificano l’articolo 193 del Codice dei contratti pubblici, superando il diritto di prelazione e introducendo regole specifiche per la gestione delle procedure già avviate.

Tra le novità figura inoltre il potenziamento del Fondo per il sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati. Per il 2027 la dotazione passerà dagli attuali 20 milioni a 50 milioni di euro, con un incremento di 30 milioni. L’intervento mira ad aiutare chi, dopo la fine di una relazione, deve trovare una nuova sistemazione senza poter più usufruire dell’abitazione familiare. I destinatari sono in particolare i genitori non assegnatari della casa, con figli fiscalmente a carico fino al compimento dei 21 anni.