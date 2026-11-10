Le banche delle Maldive hanno interrotto i pagamenti russi, lasciando hotel e tour operator in difficoltà e spingendo le autorità a intervenire.

Da metà ottobre le strutture ricettive delle Maldive si trovano di fronte a una situazione inedita: i pagamenti effettuati da viaggiatori russi vengono respinti o restituiti dalle autorità bancarie. La decisione, presa dalla Bank of Maldives, ha colpito direttamente la capacità degli albergatori di confermare le prenotazioni e ha generato tensioni nel rapporto commerciale tra i due Paesi.

Secondo le informazioni disponibili, il blocco è iniziato il 18 ottobre e, entro la prima settimana di novembre, il valore complessivo dei bonifici respinti o annullati ha superato i 2 milioni di dollari. Alcuni dei trasferimenti rifiutati provengono da entità terze straniere che agiscono da intermediari, aumentando la complessità del caso e rendendo più difficile individuare responsabilità precise.

Il rifiuto della Bank of Maldives ai pagamenti russi

La Bank of Maldives ha comunicato di aver inserito la Russia nella lista dei Paesi soggetti a restrizioni per i trasferimenti di denaro, in conformità a normative internazionali. Il provvedimento implica che sia le operazioni in entrata sia quelle in uscita collegate alla Russia non vengano più processate, lasciando i viaggiatori senza la possibilità di saldare le proprie spese alberghiere.

Volume dei rimborsi e ruolo degli intermediari

Enti del settore segnalano che, a partire dal 6 novembre, la somma complessiva dei pagamenti trattenuti ha raggiunto circa 2 milioni di dollari. La presenza di intermediari esteri nelle transazioni complica ulteriormente la prassi bancaria, poiché le autorità necessitano di verificare la provenienza dei fondi prima di autorizzarne il trasferimento.

Ripercussioni su turisti russi e operatori di viaggio

Il blocco ha avuto effetti immediati sui viaggiatori: in diversi casi gli ospiti sono stati costretti a pagare una seconda volta al loro arrivo o, nei casi più estremi, a lasciare l’hotel per mancanza di fondi accettati. L’operator russo Dmitry Arutyunov ha evidenziato che le agenzie devono assorbire le commissioni bancarie ripetute, lasciando i servizi alberghieri in sospeso.

Secondo i dati disponibili, la Russia è la seconda maggiore fonte di turismo verso le Maldive, dietro la Cina, rappresentando il 14,3 % di tutti gli arrivi: tra gennaio e ottobre sono stati registrati 258.100 visitatori. Il prezzo medio di un pacchetto vacanziero è di circa 585.600 rubli (circa 7.000 $), rendendo la meta una delle più redditizie per le agenzie russe specializzate in viaggi di lusso.

Le richieste diplomatiche dell’RST

Di fronte alla crisi, la Russian Union of Travel Industry (RST) ha avanzato una serie di istanze alle autorità: è stato chiesto al ministro dello Sviluppo Economico russo e all’ambasciatore russo in Sri Lanka e Maldive di avviare consultazioni con il governo maldiviano. Artur Muradyan, membro del consiglio d’amministrazione dell’RST, ha sottolineato la necessità di comprendere le motivazioni dietro la politica bancaria e di garantire pagamenti tempestivi per i servizi alberghieri.

Le autorità russe hanno confermato che stanno preparando una comunicazione formale per il Ministero del Turismo delle Maldive e per l’ambasciata del Paese a Mosca, mentre i due banchieri centrali dovrebbero organizzare un dialogo per risolvere la vicenda. Gli operatori del settore avvertono, però, che se la questione non verrà sanata rapidamente, saranno costretti a riconsiderare gli investimenti e la promozione della destinazione, mettendo a rischio una fetta significativa del mercato turistico di lusso.