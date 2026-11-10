Durante la notte tra il 1 e il 2 novembre 2026 una serie di attacchi informatici ha spinto la temperatura dei banchi frigo di gran parte dell’Europa fino a 50 gradi. Dopo l’incidente che ha coinvolto la Francia nell’ottobre precedente, gli aggressori hanno colpito anche supermercati in Belgio, Svezia, Estonia, Irlanda e, sorprendentemente, in Sicilia. La stessa tecnologia usata per controllare a distanza i grandi freddi commerciali è ormai presente nelle cucine domestiche, trasformando un semplice frigorifero smart in un vero e proprio computer connesso al router di casa.

L’attacco su larga scala e le sue ripercussioni

Quando un dispositivo di questo tipo viene violato, le conseguenze possono variare da minime irritazioni a gravi minacce per la sicurezza personale. Tra i pericoli più frequenti troviamo il furto delle credenziali: il frigo è legato all’account dell’utente e, se le stesse password sono riutilizzate altrove, gli hacker possono provarle su e-mail o social network.

Inoltre, un elettrodomestico compromesso si trasforma in una porta d’ingresso verso il resto della rete domestica, dando accesso a PC, tablet e persino alle app bancarie. La conoscenza delle abitudini di consumo – orari di apertura e chiusura del frigo – fornisce indizi sulla routine quotidiana dei residenti, mentre il controllo remoto della temperatura può compromettere la catena del freddo, rendendo gli alimenti inadatti al consumo.

Infine, molti di questi apparecchi finiscono per essere arruolati in una botnet, usando la connessione di casa per inviare spam o lanciare ulteriori attacchi.

Come gli hacker prendono il controllo dei frigoriferi

Il meccanismo di compromissione è quasi sempre lo stesso: gli aggressori avviano una scansione automatica di Internet alla ricerca di dispositivi “visibili” e ancora protetti dalle credenziali di fabbrica. Una volta individuato il bersaglio, provano le combinazioni più comuni oppure sfruttano una vulnerabilità già conosciuta ma non corretta dall’utente. Molti modelli economici sacrificano le difese di sicurezza per contenere i costi, lasciando aperte falle critiche. Un esempio storico risale alla fine del 2013 e all’inizio del 2014, quando più di 100 000 dispositivi – frigoriferi inclusi – hanno inviato complessivamente oltre 750 000 e-mail malevoli senza che i proprietari ne fossero a conoscenza. Un altro caso emblematico risale al 2015: dei ricercatori dimostrarono che un frigo smart, connesso al calendario di Google senza verificare i certificati di sicurezza, rivelava la password di Gmail.

Il punto più vulnerabile nelle abitazioni è generalmente il router Wi-Fi. Una password debole consente a chiunque si trovi nelle vicinanze di intercettare le comunicazioni tra il frigorifero e il cloud del produttore. Inoltre, la funzione UPnP (Universal Plug and Play), attiva di serie su molti modelli, permette all’apparecchio di aprire automaticamente una porta verso Internet, senza richiedere l’autorizzazione dell’utente. Anche l’account cloud del produttore è una chiave di accesso privilegiata: con la sua password è possibile controllare il frigo da qualsiasi parte del mondo.

Cinque azioni concrete per mettere al sicuro il tuo frigo connesso

1. Cambia la password di fabbrica

Le combinazioni predefinite sono pubbliche; scegli una frase lunga, unica per ogni dispositivo e con caratteri misti. Questo semplice passo elimina la prima barriera per gli hacker.

2. Isola gli elettrodomestici su una rete ospiti

Configura sul router una rete Wi-Fi dedicata ai dispositivi IoT. In questo modo, anche se uno di essi venisse compromesso, l’attaccante non potrà accedere a PC, smartphone o tablet.

3. Attiva gli aggiornamenti automatici del firmware

Ogni nuova versione chiude le vulnerabilità note. Assicurati che l’opzione “aggiornamento automatico” sia abilitata, così il tuo frigo riceverà le patch non appena saranno disponibili.

4. Disattiva l’accesso remoto se inutile

Se non usi l’app per gestire il frigorifero da fuori casa, spegni l’opzione UPnP sul router e disattiva le funzioni di controllo remoto. Riduci le superfici di attacco al minimo indispensabile.

5. Verifica la policy di supporto del produttore

Prima dell’acquisto, controlla per quanti anni il produttore garantisce aggiornamenti di sicurezza. In Europa, il Cyber Resilience Act, in vigore dall’11 settembre 2026, obbliga le aziende a segnalare entro 24 ore le vulnerabilità sfruttate, offrendo così una maggiore trasparenza.

Per completare la difesa, evita di acquistare frigoriferi usati senza prima effettuare un reset completo, non accettare automaticamente i termini d’uso che spesso cedono i tuoi dati a terze parti, e tieni spenti i dispositivi che non utilizzi, come forni connessi o altri elettrodomestici “smart” inutilizzati. Segnali come una connessione sospettosamente lenta o variazioni di temperatura senza causa apparente possono indicare un’intrusione; in tal caso, controlla i log dell’app e, se necessario, scollega immediatamente il frigo. Ricorda infine che lo smartphone è il telecomando della tua casa: proteggerlo con un PIN o una password è altrettanto importante quanto chiudere a chiave la porta d’ingresso.