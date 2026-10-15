Cessione del quinto prima o dopo il 20 novembre 2026: cosa cambia con le nuove regole europee sul credito

La direttiva CCD2 è già legge italiana e fra cinque settimane entrano in vigore nuovi obblighi su trasparenza, merito creditizio e tutela del consumatore.

Per chi sta valutando una cessione del quinto, il momento in cui si firma farà la differenza.

Il 20 novembre 2026 cambia la disciplina del credito ai consumatori in Italia: si applicano in via definitiva, infatti, le nuove regole della direttiva europea CCD2, recepita con il D.Lgs. 212/2025 e resa operativa dal decreto CICR pubblicato lo scorso agosto. Non è una novità lontana: mancano poco più di cinque settimane.

Le nuove regole toccano prestiti personali, finanziamenti finalizzati, carte revolving, e per la prima volta anche il Buy Now Pay Later. Toccano anche la cessione del quinto, il prestito riservato a dipendenti e pensionati in cui la rata, fissa e coperta da assicurazione obbligatoria, viene trattenuta direttamente dalla busta paga o dalla pensione senza superare il 20% del netto. Uno degli strumenti di credito più diffusi nel Paese, e chi ne sta valutando uno si trova davanti a una domanda concreta: firmare adesso o aspettare?

Cessione del quinto: chi firma prima del 20 novembre

Oggi un contratto di cessione del quinto si chiude con le regole della vecchia direttiva, quella del 2008. L’informativa precontrattuale esiste, il TAEG viene comunicato e la valutazione del merito creditizio viene fatta a monte. Ma il livello di dettaglio e il modo in cui queste informazioni arrivano al consumatore, sono quelli di diciotto anni fa. Nella pratica: la finanziaria consegna un foglio informativo, il consumatore vede una rata e un TAEG, e firma. Le informazioni essenziali sono nel documento, ma non sempre in evidenza. E se la decisione di approvare o rifiutare la richiesta passa da un algoritmo, cosa che accade sempre più spesso, nessuno è obbligato a spiegare come ha funzionato. Attenzione: il contratto firmato prima del 20 novembre resta perfettamente valido, ma le nuove regole non si applicano retroattivamente, con l’eccezione di alcune disposizioni che toccheranno i contratti di credito a durata indeterminata ancora attivi a quella data.

Cessione del quinto: la firma dopo il 20 novembre

Le novità della CCD2 non stravolgono la cessione del quinto, ma la toccano in almeno quattro punti concreti.

Informativa precontrattuale: i documenti che il consumatore riceve prima di firmare dovranno essere più leggibili e strutturati. TAEG, costo totale del credito e importo della rata, dovranno essere messi in evidenza, non sepolti tra le clausole. Chi ha provato a confrontare due preventivi di cessione del quinto sa quanto può essere complicato capire quale costi davvero meno e dopo il 20 novembre diventerà definitivamente più semplice. Il portale https://www.prestitiecessionedelquinto.com/ pubblica da tempo guide su come leggere e confrontare i preventivi: un esercizio che resterà utile anche con la nuova informativa, ma che oggi è praticamente indispensabile.

Merito creditizio: la valutazione della capacità di rimborso dovrà basarsi su dati pertinenti, redditi e spese reali, non su informazioni generiche. Per i profili più deboli, questo potrebbe significare qualche rifiuto in più, ma anche meno contratti firmati da chi non può davvero permetterseli e, in definitiva, maggiore protezione dell’utente.

Decisioni automatizzate: se un algoritmo decide l’approvazione o il rifiuto, il consumatore avrà diritto a sapere come è stata presa la decisione e a chiedere che una persona la riveda, diritto che oggi non c’è.

Sovraindebitamento: la CCD2 introduce obblighi specifici per i finanziatori verso clienti in difficoltà finanziaria, come misure di tolleranza e servizi di consulenza sul debito. Nella cessione del quinto, dove la rata viene trattenuta alla fonte e il rischio di insolvenza è strutturalmente basso, l’impatto sarà probabilmente contenuto. Ma il principio è stabilito.

Conviene aspettare per chiedere una cessione del quinto?

Per una scelta economica così impattante sul reddito di molti anni, la domanda diventa davvero importante. E così, chi ha bisogno di liquidità adesso, non ha ragioni concrete per rimandare: i contratti firmati oggi sono regolari a tutti gli effetti, e la cessione del quinto ha già di suo una struttura protettiva fatta di tasso fisso, rata trattenuta e assicurazione obbligatoria, che la rende meno esposta ai rischi che la CCD2 intende prevenire su altri prodotti.

Chi invece è in fase di valutazione e non ha fretta, può trovare un vantaggio nel fare richiesta dopo la scadenza: l’informativa sarà più chiara, i preventivi più facili da confrontare, e le tutele in caso di rifiuto saranno più strutturate.