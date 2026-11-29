Paola Caruso, ex protagonista di ‘Avanti un altro’, è stata ospite domenica 29 novembre 2026 nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5. La puntata è iniziata alle 15:45. Caruso ha detto di stare bene e di aver ritrovato la serenità dopo un anno che, a suo dire, ha segnato una svolta positiva nella sua vita.

Il ricordo della madre Wanda

Secondo Caruso, parte del merito di questo cambiamento è della madre Wanda, scomparsa nel 2025. “Io sono sicura che lei se n’è andata perché aveva una missione, proteggermi. In questo anno la mia vita è cambiata e non può essere un caso”, ha affermato. La madre si è ammalata di Alzheimer negli ultimi dieci anni della sua vita.

“È una malattia che ti consuma”, ha detto la showgirl, che ha ricordato anche il profumo della madre. Il suo unico rimpianto è che Wanda non abbia potuto conoscere il figlio Michele.

Il compagno Fabio Talin e il figlio Michele

Nella vita di Caruso c’è oggi Fabio Talin, che secondo lei ha avuto un ruolo importante nella sua rinascita.

Il compagno, lontano dal mondo della televisione, ha un buon rapporto con il figlio. “Vanno d’accordo, sono proprio in sintonia e questo mi rende davvero serena e felice”, ha raccontato la showgirl.

Le condizioni di salute di Michele

Michele ha 7 anni. Nel 2022, durante una vacanza a Sharm el-Sheikh, in Egitto, ha subito una lesione al nervo sciatico a causa di un’iniezione somministrata per curare la febbre. Caruso ha spiegato che la famiglia è tornata negli Stati Uniti per un controllo, a un anno e mezzo dall’ultimo intervento. Il danno è permanente e la medicina, al momento, non può ripararlo, ma con interventi si può arrivare a una soluzione che permetta al bambino una vita normale. Michele dovrà sottoporsi a interventi per tutta la vita. Oggi cammina e corre, anche se un piede è più piccolo dell’altro. Per i medici è meglio attendere, e un altro intervento al piede servirà solo in futuro. Il bambino ha iniziato a giocare a calcio. “Lo sognava da sempre e i medici mi hanno detto che gli farà solo bene”, ha detto Caruso in lacrime.