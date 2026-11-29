L’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha superato quota 6.000 morti. Secondo i dati del governo pubblicati sabato, i decessi sono 6.025 e i contagi confermati 12.254, distribuiti in otto province. È l’epidemia più grave mai registrata nel paese e la seconda al mondo per numero di vittime, dopo quella del 2014-2016 che uccise più di 11.000 persone in Guinea, Liberia e Sierra Leone.

Le autorità congolesi hanno dichiarato il focolaio il 15 maggio, il diciassettesimo di ebola nel paese. Il virus responsabile è Bundibugyo, per il quale non esistono vaccini approvati né cure specifiche.

Conflitti e accesso alle cure frenano il contenimento

La maggior parte dei contagi si concentra nelle province orientali di Ituri e Nord Kivu, dove gruppi armati combattono da decenni.

Anna Halford, che coordina la risposta all’ebola per Medici Senza Frontiere (MSF) nella Repubblica Democratica del Congo, ha spiegato che l’insicurezza rende difficile consegnare i materiali sanitari e individuare i casi in alcune comunità.

Secondo l’Africa CDC, l’agenzia sanitaria pubblica del continente, a inizio novembre oltre il 60 per cento dei decessi era avvenuto fuori dai centri di cura.

Quasi la metà dei casi confermati è morta, spesso perché i pazienti si sono rivolti alle strutture troppo tardi o le hanno evitate del tutto.

Un’analisi di immagini satellitari di due delle aree più colpite indica che il numero reale delle vittime potrebbe essere molto più alto.

Vaccini in sperimentazione in Uganda e nel Congo

L’Uganda, che aveva dichiarato chiusa la propria epidemia a luglio, ha annunciato venerdì l’avvio della sperimentazione di un vaccino prodotto dalla società farmaceutica statunitense Moderna. È il primo studio clinico in Africa su un vaccino a mRNA contro il ceppo Bundibugyo.

Un secondo candidato, sviluppato dall’Università di Oxford con il Serum Institute of India, entrerà in sperimentazione clinica nella Repubblica Democratica del Congo lunedì. Gavi, l’alleanza internazionale che aiuta i paesi a basso reddito ad acquistare vaccini, si è impegnata ad acquistare 1,5 milioni di dosi di questo candidato. Le dosi saranno disponibili solo se le prove avranno successo e le autorità sanitarie ne approveranno l’uso.

Fino ad allora la risposta si basa sulle misure già note: riconoscere presto la malattia, isolare i contagiati, seguire i contatti e garantire le cure. I primi risultati dello studio congolese sono attesi all’inizio del 2027.