La coalizione tedesca è sull'orlo del collasso sulla questione previdenziale. La SPD ha respinto categoricamente la proposta di compromesso avanzata da un gruppo di deputati dell'Unione (CDU/CSU) per salvare la cosiddetta 'pensione con 63 anni'. Il piano, battezzato 'Respekt-Rente', prevedeva di mantenere l'accesso senza penalizzazioni solo per i redditi bassi, ma l'opposizione dei socialdemocratici lascia ora la riforma delle pensioni, definita un progetto da miliardi di euro, in una fase...

La tensione politica a Berlino raggiunge un punto critico riguardo alla riforma del sistema pensionistico. Il negoziato tra i partner di coalizione, Union (CDU/CSU) e SPD, sembra essere giunto a un vicolo cieco dopo il rifiuto netto da parte dei socialdemocratici di una proposta di mediazione presentata dai cristiano-democratici. Al centro dello scontro vi è la sopravvivenza della “pensione con 63 anni”, un meccanismo che consente l’anticipo pensionistico senza decurtazioni dopo 45 anni di contributi.

Il fallimento della proposta “Respekt-Rente”

Un gruppo di deputati dell’Unione, tra cui Pascal Reddig, Marc Biadacz e Johannes Winkel, aveva elaborato un documento di due pagine per cercare di sbloccare l’impasse. La loro soluzione, denominata “Respekt-Rente”, proponeva di preservare la piena accessibilità alla pensione anticipata senza penalizzazioni esclusivamente per i lavoratori con redditi bassi, definiti come coloro che guadagnano fino al 70% del reddito medio nazionale.

Per chi supera questa soglia, sarebbero state introdotte delle riduzioni progressive sugli importi percepiti.

Nel testo si legge: “Erst mit steigendem Einkommen wirken Abschläge. Damit machen wir die Frühverrentung zielgerichtet und sozial gerecht”. L’obiettivo dichiarato era rendere sostenibile il sistema: “Gleichzeitig machen wir die abschlagsfreie Frühverrentung für Beitragszahler und nachfolgende Generationen bezahlbar”.

Tuttavia, la SPD ha bocciato l’iniziativa, giudicandola insufficiente o contraria ai principi di equità sociale sostenuti dal partito.

Le reazioni interne e il rischio di stallo governativo

La risposta negativa della SPD ha alimentato la frustrazione all’interno dell’Unione. Pascal Reddig, intervistato nei giorni successivi al rifiuto, ha difeso la necessità di trovare un’intesa pratica piuttosto che ideologica. Ha sottolineato come la commissione sulle pensioni avesse già proposto l’eliminazione completa dell’anticipo gratuito, una posizione che aveva incontrato resistenze bipartisan, inclusi diversi premier regionali sia della CDU che della SPD.

Reddig ha ribadito che il senso del compromesso era quello di “Knoten zu lösen und die Rentenreform endlich auf den Weg zu bringen”. Nonostante il supporto iniziale di figure come Dennis Radtke, presidente dell’ala lavoratrice della CDU, che aveva definito la proposta un “sehr guten Kompromiss”, il fronte interno non è unitario. Christian von Stetten, leader del circolo parlamentare delle piccole e medie imprese della CDU, ha criticato aspramente l’approccio, definendolo una resa di fronte alla necessità di riforme strutturali profonde.

Il cancelliere Friedrich Merz aveva fissato una scadenza informale: far approvare i punti essenziali della riforma in consiglio dei ministri prima di Natale. Con il fallimento della “Respekt-Rente”, questo obiettivo appare ora estremamente difficile da raggiungere, lasciando il “miliardarioprojekt” della riforma previdenziale in sospeso.

Fratture europee: agricolo e bilancio

Parallelamente alle tensioni domestiche, emergono divergenze significative sul piano europeo. Durante i negoziati sul futuro quadro finanziario dell’UE, le posizioni tra Germania e Francia si sono irrigidite. Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso un rifiuto categorico verso qualsiasi taglio ai fondi agricoli comuni, mentre il cancelliere Merz insiste su una linea di rigore fiscale e contenimento della spesa.

Questa dualità di crisi, interna ed esterna, mette sotto pressione la capacità di azione della coalizione di governo. Se da un lato la SPD blocca la Riforma pensionistica, dall’altro la Francia oppone resistenza alle richieste di austerity di Berlino, creando un contesto in cui la manovra politica appare limitata e frammentata.

Con il calendario che avanza verso la fine dell’anno, l’assenza di un accordo sulla pensione anticipata costringerà il governo a rivedere le proprie priorità legislative. La possibilità che la riforma venga rinviata al 2027 o abbandonata del tutto rimane concreta, aumentando l’incertezza per i contribuenti e per i mercati finanziari che monitorano attentamente la sostenibilità del debito pubblico tedesco.