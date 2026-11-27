La Borsa di Tokyo ha avviato l’ultima seduta della settimana in territorio positivo. Il mercato giapponese non ha potuto contare su indicazioni da Wall Street, ferma per la festività del Ringraziamento.

Il Nikkei sale dello 0,39%

In avvio di contrattazioni l’indice Nikkei, principale listino azionario della Borsa di Tokyo e composto da 225 grandi società giapponesi, segna un rialzo dello 0,39% a 57.725,2 punti, pari a un progresso di 226 punti.

Ritorno degli acquisti sul tech

A sostenere il listino è il ritorno degli acquisti sui titoli legati a semiconduttori e intelligenza artificiale, dopo i recenti ribassi. I semiconduttori sono chip usati nei dispositivi elettronici e nelle infrastrutture digitali, mentre l’intelligenza artificiale è uno dei principali temi di investimento del settore tecnologico.

Yen stabile su dollaro ed euro

Sul fronte dei cambi lo yen è stabile, a 159,30 sul dollaro e a 174,70 sull’euro.

Il tasso di cambio è osservato dagli investitori perché incide sulla competitività delle aziende esportatrici e sui ricavi ottenuti all’estero.