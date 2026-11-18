La stabilità finanziaria dell’area euro si trova davanti a tre rischi elevati. Il primo è una possibile correzione della fase di forte espansione legata all’intelligenza artificiale. Il secondo riguarda le tensioni geoeconomiche, mentre il terzo è costituito dagli squilibri di bilancio pubblico nelle maggiori economie avanzate. Le valutazioni dei mercati potrebbero correggersi all’improvviso, anche se finora i mercati continuano a funzionare in modo ordinato.

A ribadire il quadro è stato Boris Vujčić, vicepresidente della BCE, intervenuto alla Euro Finance Week a Francoforte sul Meno. Nel suo intervento ha ricordato che la pubblicazione della Relazione sulla Stabilità Finanziaria (FSR) è avvenuta a distanza di pochi giorni dall’evento. Per Vujčić l’Europa ha bisogno di una finanza più orientata al mercato, ma con garanzie più solide a livello di sistema.

L’intelligenza artificiale come fonte di vulnerabilità

Un anno fa i rischi legati all’IA riguardavano soprattutto valutazioni eccessive nei mercati azionari globali. Oggi il quadro è più ampio: il finanziamento esterno si è spostato dai mercati azionari a quelli obbligazionari, le esposizioni sono concentrate, l’adozione dell’IA accelera e crescono i rischi informatici. I grandi fornitori di infrastrutture cloud e di IA ricorrono sempre più ai mercati del debito, con emissioni che nel corso dell’anno hanno raggiunto livelli record.

La spesa in conto capitale cumulata delle principali aziende tecnologiche statunitensi dovrebbe raggiungere i 5.500 miliardi di dollari entro il 2030. Alcune imprese ricorrono inoltre a strutture di finanziamento fuori bilancio e ad accordi di finanza circolare, in cui produttori di chip e fornitori cloud investono in laboratori di IA che poi acquistano il loro hardware e i loro servizi. Anche le IPO crescono rapidamente e si avviano a superare i massimi della bolla delle dot-com, in rapporto al PIL statunitense.

Pressioni sul debito sovrano

Il secondo fattore riguarda il debito sovrano. Gli alti livelli di debito pubblico in diversi paesi dell’area euro e nelle principali economie avanzate hanno già fatto salire con forza i rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine. La BCE osserva che la domanda di titoli dovrà assorbire un’offerta maggiore, con una base di investitori più sensibile ai prezzi.

Il settore finanziario non bancario

Il terzo sviluppo riguarda la finanza non bancaria, che offre opportunità di diversificazione ma modifica il modo in cui gli shock si trasmettono. I fondi di credito privato e di private equity hanno un ruolo crescente nel finanziamento delle infrastrutture per l’IA, con leva finanziaria e opacità. Le strategie con leva nei mercati dei titoli di Stato possono sostenere la liquidità in tempi normali, ma durante le fasi di stress una chiusura rapida delle posizioni può destabilizzare mercati normalmente molto liquidi.

Le banche dell’area euro mantengono una solida posizione patrimoniale e di liquidità, mentre il quadro è più frammentato per la finanza non bancaria. Per questo la BCE sottolinea la necessità di una vigilanza più forte a livello UE e di un approccio sistemico alla finanza non bancaria.