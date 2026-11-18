Kiev, 18 nov. (askanews) – Il traffico è paralizzato e i pendolari sono costretti ad attraversare Kiev a piedi dopo che gli attacchi russi hanno colpito due ponti chiave sul fiume Dnipro, mentre Mosca intensifica gli attacchi alle infrastrutture ucraine in vista dell’inverno. “Fa freddo, piove, è un vero disastro. Mi sembra di essere in un film, in una specie di sopravvivenza…

Questa è dura per gli ucraini. Non è accettabile”, ha detto Veronika Roshchenko, una ventenne impiegata in un laboratorio di gioielleria, che stava attraversando a piedi il ponte danneggiato per andare al lavoro dopo l’interruzione dei trasporti pubblici. Missili e droni russi hanno preso di mira la capitale ucraina durante la notte, danneggiando entrambi i ponti, quello settentrionale e quello meridionale, arterie di trasporto fondamentali che collegano la riva sinistra e quella destra di Kiev.

Il traffico è stato sospeso, causando una forte congestione in tutta la città, mentre le squadre di emergenza e gli addetti ai servizi pubblici lavoravano per rimuovere le macerie e riparare i danni.